Il Lentigione si scatena e divora la Bagnolese

LENTIGIONE

4

BAGNOLESE

0

LENTIGIONE (3-5-2): Burigana; Rossini, Sabotic, Egharevba (43’ st Bertolotti); N. Cortesi (27’ st Gozzi), Lattarulo (29’ st La Vigna), Agnello, Rossi, Iodice; Formato (22’ st Micheal), Sala (37’ st Muro). A disp. Cheli, M. Cortesi, Ofoasi, Bonetti. All. Beretti.

BAGNOLESE (4-3-3): Auregli; Ghizzardi (46’ st Saccani), Bertozzini (23’ st Uni), Cocconi, Capiluppi; Bruno (27’ st Calabretti), Vezzani, Quitadamo; S. Ferrara, Tzvetkov (37’ st P. Ferrara), Sakoa (23’ st Sakaj). A disp. Giaroli, Marani, Romanciuc, Palma. All. Gallicchio.

Arbitro: Di Loreto di Terni (Cardinali e Polidori di Perugia).

Reti: pt 4’ e 30’ (rig.) Formato; st 18’ Rossini, 49’ Muro.

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti: Vezzani, Lattarulo e N. Cortesi. Espulso all’11’ st per proteste il preparatore dei portieri della Bagnolese, Daniele Fontana. Angoli 6 a 4, recuperi: 2’+4’.

di Claudio Lavaggi

Derby a senso unico, quello giocato a Sorbolo Mezzani e vinto dal Lentigione per 4 a 0 su una Bagnolese che non è riuscita ad entrare in partita e che oggi sarebbe addirittura retrocessa direttamente in Eccellenza per la regola che elimina il play-out se tra sestultima e terzultima ci sono oltre 8 punti di differenza.

Il Lentigione, invece, sale al 12° posto ex aequo e può respirare. Al 4’ il Lentigione è già avanti con l’ex di turno Formato, imbucato da un filtrante di Lattarulo. Quattro minuti dopo Sakoa, servito da Salvatore Ferrara, è solo davanti al portiere, ma sceglie la soluzione peggiore, tirandogli contro in uscita.

Al 30’ il raddoppio: angolo di Agnello dalla destra e sul colpo di testa di Rossi, Vezzani tocca di mani. E’ rigore e ammonizione, con Formato che dal dischetto scarica tutta la sua potenza, senza scampo per Auregli.

Ad inizio ripresa la Bagnolese reclama per un possibile fallo da rigore su Vezzani e al 16’ su angolo di Salvatore Ferrara, girata di testa alta di Bertozzini. Ma il Lentigione controlla tranquillamente la gara e al 18’ va in gol con Rossini che riprende la respinta del palo su precedente tiro di Lattarulo.

Gara praticamente finita con Auregli che nonostante tutto è forse il migliore dei suoi, anche se capitola nuovamente al 49’ su destro angolatissimo di Muro dal limite dell’area.