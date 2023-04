Il Lentigione silura Beretti a tre partite dalla fine

di Claudio Lavaggi

Con una decisione a sorpresa, il Lentigione ha esonerato il tecnico Paolo Beretti ed il vice Massimo Iotti, "ringraziandoli per l’impegno profuso in questi mesi di lavoro e per aver condotto il gruppo attraverso un momento sfidante nell’arco della stagione sportiva".

A tre giornate dalla fine è stato un fulmine a ciel sereno anche per lo stesso Beretti che aveva sostituito Eugenio Benuzzi dopo il malore in panchina del 2 ottobre scorso a Budrio contro il Mezzolara. Poco dopo tecnico e società rescissero consensualmente il contratto. Ora le parti dovrebbero invertirsi, visto che Benuzzi ieri pomeriggio era al campo di allenamento del Lentigione, anche se la società rivierasca non ha emesso alcun comunicato a riguardo.

Il 65enne tecnico bolognese, nelle passate stagioni anche alla Correggese, dovrebbe essere ufficializzato oggi, salvo clamorose sorprese. Potrebbe essere in panchina già domenica sul campo della Sammaurese.

"Sì, sono sorpreso e deluso – dice Beretti – e alla decisione della società sono caduto dalle nuvole. Ovviamente io non sono la società, non sono io a metterci i soldi e sono un dipendente, per cui mi attengo alle loro scelte. Mi hanno detto che così i giocatori non avranno alibi".

Ha pesato la recente sconfitta casalinga per 3 a 4 dal Real Forte Querceta?

"Abbiamo preso quattro gol da palle inattive con marcature già chiare a tavolino. Avrei incentrato l’allenamento su questo, ma non ho avuto il tempo, anche perché non era mai capitato prima. Noi un’imbarcata l’abbiamo presa solo dalla Giana Erminio, che è una squadra fortissima e contro la quale siamo rimasti in dieci prima della metà del primo tempo. Poi abbiamo giocato alla pari con tutte le avversarie, imponendo quasi sempre il nostro gioco. Anche adesso la squadra era decisamente viva e sul pezzo".

E allora?

"Non lo so, quando arrivai il Lentigione era in piena zona retrocessione e mi fu chiesto espressamente di salvare questa squadra che si trovava in difficoltà. Oggi, invece, a tre giornate dal termine, sarebbe salva senza play-out. Ma può darsi che la dirigenza si sia spaventata. Prima dell’ultima gara, nelle ultime 20 partite il Lentigione sarebbe stato terzo in classifica, sinceramente ho fatto tutto quello che potevo. Siamo partiti dal ricostruire le aspettative, perché giocatori abituati ai vertici, poi faticano se c’è da lottare per salvarsi, sistemando anche l’assetto difensivo. E poi dobbiamo sommare anche i tanti infortuni di giocatori importanti e cito solo Rossi, Lattarulo e Micheal". Forse non si è formato un gruppo vincente in grado di superare le avversità quotidiane? "

Il gruppo c’è, anche se la sommatoria dei valori tecnici individuali non fa poi mai il valore complessivo della squadra. Per costruire una vera squadra servono tanti fattori".

A Bagnolo fu esonerato a tre gare dal termine, quest’anno pure…

"Garantito che l’anno prossimo non capiterà - scherza Beretti stemperando un po’ la delusione - a quattro giornate dal termine mi dimetto ovunque sarò. Beh, la Bagnolese non aveva la caratura tecnica del Lentigione, ma lo spirito di gruppo era notevolissimo. E le dico che se un giorno fossi in difficoltà e dovessi chiedere aiuto a qualcuno, telefonerei ai ragazzi della Bagnolese che ho avuto l’anno scorso".

Ora alla società cosa vuol dire?

"Il brutto finale non cancella tutta la stagione che io credo sia stata positiva. La salvezza aritmetica è vicinissima, ancora da conquistare ma molto vicina. Quindi il mio augurio è che il Lentigione possa cogliere il suo obiettivo".