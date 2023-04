Il Lentigione soffre, ma alla fine stende il Prato

LENTIGIONE

2

PRATO

1

LENTIGIONE (3-5-2): Burigana; Rossini, Sabotic, Egharevba; Nicolas Cortesi, Lattarulo (32’ st La Vigna), Agnello, Roma (41’ st Muro), Iodice (1’ st Bonetti); Formato (46’ st Staiti), Sala (17’ st Bertolotti). A disp. Cheli, Lugli, Matteo Cortesi, Ofoasi. All. Beretti.

PRATO (3-4-2-1): Fontanelli; Nizzoli, Cecchi (1’ st Frugoli), Sciannamè (18’ st Renzi); Ciccone (41’ st Kouassi), Soldani, Del Rosso, Bartolini (28’ st Petronelli); Trovade (28’ st Nicoli), Cela; Diallo. A disp. Falsetti, Campaner, Giuffrida, Ba. All. Brando.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino (Prestini di Pavia e Franzoni di Lovere).

Reti: pt 4’ Lattarulo, 26’ Formato; st 42’ Diallo.

Note: Spettatori 200 circa. Ammoniti Soldani e Burigana. Espulso al 12’ s.t. Nicolas Cortesi per doppia ammonizione. Angoli 5 a 5. Rec. 1’+5’.

Nella giornata, quasi storica in questa stagione, in cui le tre squadre reggiane vincono le rispettive gare, il Lentigione fa la sua parte, sconfiggendo il Prato per 2 a 1 e portandosi in zone più tranquille di classifica.

Lo fa addirittura in dieci, visto che al 12’ della ripresa viene espulso Nicolas Cortesi per un doppio cartellino giallo forse eccessivo. Ovvio, quindi il finale un po’ concitato con il Lentigione a difendersi. Al 4’ passa il Lentigione: cross dalla sinistra di Sala che trova pronto Lattarulo sul secondo palo. Al 25’, prove di raddoppio con Agnello che dalla distanza costringe Fontanelli in angolo. Ma al 26’ ecco il 2 a 0 con Lattarulo che crossa dalla sinistra, testa di Cortesi che trova Formato prontissimo alla girata in rete. Al 5’ della ripresa il Lentigione va vicino al tris: c’è una punizione di Sala respinta da Fontanelli, ma Formato, praticamente a porta sguarnita, mette alto da ottima posizione. Lentigione in dieci al 12’, fuori Sala dentro Bertolotti a maggior copertura. Il Prato accorcia al 42’ con Diallo che manda la palla a sbattere sulla traversa: dentro o fuori il rimbalzo a terra? Per l’arbitro è gol e così il Lentigione soffre sino all’ultimo, con Petronelli che colpisce un palo nel recupero. Il fischio finale è liberatorio.

"Vittoria meritata – dice mister Beretti – perché siamo andati molto vicini al 3 a 0, sia quando eravamo in undici, sia in dieci. Nel finale siamo andati in difficoltà, ma è normale, perché il Prato è una squadra forte costruita per stare in alto in classifica. Il loro gol non sono in grado di giudicarlo, certo è che i guardalinee sono sempre così sicuri… quando la decisione ci è contraria".

Così bomber Alberto Formato, giunto al 15° gol stagionale: "Dopo l’espulsione bisognava mettersi lì a soffrire e lo abbiamo fatto bene. La classifica cannonieri mi interessa relativamente, prima la salvezza".