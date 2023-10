Il Lenz deve scardinare una difesa di ferro

La settima giornata del girone d’andata di Serie D vede oggi il Lentigione a Budrio contro il Mezzolara: il fischio d’inizio, parte di Lascaro di Matera, è alle 15. La gara è da annoverare tra quelle piuttosto complicate, perché il Mezzolara di mister Michele Nesi è squadra molto quadrata che segna pochino, ma che presenta una difesa di ferro. In casa è la squadra che ha subito meno gol e in attacco le 5 reti se le sono divise in 5 giocatori.

Oggi è sesta con 10 punti, praticamente a ridosso dei play-off e gioca in Serie D da oltre 20 anni. Nelle sue file giocatori molto conosciuti dalle nostre parti, a partire da Alessandro Muro che ha giocato in Reggiana, Correggese e pure Lentigione, oltre ai due ex Correggese, Andrea Landi e Christian Damiano (oggi assente per infortunio).

Il Lentigione è invece sestultimo con 6 punti ed oggi sarebbe la prima formazione dei play-out: "Gara complicata – dice mister Paolo Beretti (foto) – perché loro sono bravi a far giocar male gli avversari. Noi siamo in crescita e dobbiamo dare continuità alla qualità del nostro gioco. Dovremo migliorare il possesso palla e magari far girare a nostro favore gli episodi che dovessero capitare".

c.l.