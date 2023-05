Il Lenz esonera Benuzzi Beretti torna in panchina

Clamoroso all’Immergas Arena di Sorbolo: il Lentigione esonera Eugenio Benuzzi a un turno dalla fine della stagione regolare e torna a Paolo Beretti (foto), esonerato solo due settimane fa. In più, e le cose sembrano essere collegate, nello stesso giorno arrivano le dimissioni da direttore sportivo di Alberto Biagini. A ricoprire il ruolo fino a fine stagione sarà Vittorio Rosato, Ds della Juniores Nazionale.

Tornando alla panchina, il Lentigione comunica di aver nuovamente affidato la guida tecnica a mister Paolo Beretti e al suo vice Massimo Iotti, che avvicendano Eugenio Benuzzi e Marco Biagini. "La decisione del club – dice il comunicato - arriva in seguito alla sconfitta casalinga con il Fanfulla ed è volta a fornire il massimo supporto al gruppo in questo finale di stagione. Beretti e Iotti hanno svolto ieri il primo allenamento".

Questo valzer di allenatori lascia perplessi, di certo Benuzzi non è riuscito a scuotere l’ambiente di una squadra che si trova coinvolta nella lotta per non retrocedere, quando le aspettative erano quelle di un campionato nelle zone alte. Oggi il Lentigione è 13° con 45 punti, alla pari con altre quattro formazioni e se non vincerà domani a Ravenna quasi sicuramente disputerà i play-out. E non è neppure escluso che si possa giocare la salvezza contro la Correggese…