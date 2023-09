Il Lenz non si piega contro la nobile decaduta

LENTIGIONE

1

SANGIULIANO CITY

1

LENTIGIONE (3-4-3): Rizzuto; Bonetti, Sabotic, Nava; Grifa, Nappo, Roma, Bonetti (45’ st Martini); Nanni (40’ st Bocchialini), Formato, Sala (30’ st Battistello). A disp. Zovi, Capiluppi, Pari, Turri, Manco, Macchioni. All. Beretti.

SANGIULIANO CITY (4-3-2-1): Manfrin; Nobile (30’ st Sighinolfi), Bruzzone, Solerio, Annoni; Atzeni (22’ st Vassallo), Guerrini (40’ st Briski), Cinelli; Brogno (40’ st Rao), Cogliati (22’ st De Angelis); Makni. A disp. Groaz, Mereghetti, Carminati, Milan. All. Iori.

Arbitro: Toselli di Gradisca d’Isonzo (Petrakis e Bignucolo).

Reti: 13’ st Formato, 26’ st Cinelli.

Note: Spettatori 350 circa. Ammoniti Grifa, Nava e Makni. Angoli 6 a 3, rec. 1’ + 6’.

Chi si attendeva che il Sangiuliano City, appena retrocesso dalla Serie C, potesse asfaltare alla prima di campionato un Lentigione che deve capire la sua identità dopo gli ultimi due altalenanti tornei, è rimasto deluso o per lo meno ha sbagliato il pronostico. La partita finisce 1 a 1 con reti nel secondo tempo, ma è quasi sempre una gara equilibrata, con diverse occasioni anche per la formazione di casa: entrambe colpiscono due volte i legni, entrambe giocano per vincere tenendo un ritmo alto (soprattutto gli ospiti nel primo tempo), nonostante il gran caldo e il fondo sintetico che non aiuta.

Il Lentigione, comunque, ha mostrato buona predisposizione tattica, capacità di rapidi e pericolose ripartenze, soffrendo solo l’alta qualità individuale dei giocatori lombardi. Al 3’ cross di Formato dalla destra e gran tiro al volo di Sala che Manfrin respinge di piede. Al 15’ Nanni impegna Manfrin direttamente da calcio d’angolo, al 19’ su cross di Cogliati, Cinelli batte al volo con la palla che colpisce la parte inferiore della traversa ed esce. Al 32’ Formato impegna in angolo Manfrin, al 45’ un difensore ospita sporca la palla che Formato non riesce a deviare in rete. Al 7’ della ripresa, Cortesi per Sala e tiro respinto dal corpo di Manfrin; all’8’ Sala colpisce l’incrocio dei pali con un tiro dal limite. Al 13’ passa il Lentigione: Grufa crossa da destra, Manfrin sbaglia completamente l’uscita con Formato che batte a rete (nella foto di Barbara Bastoni) dove trova Bruzzone che può solo sfiorare. Al 26’ cross dalla destra di Vassallo a tagliare l’area, arriva Cinelli che batte violentemente a rete per l’1 a 1. Poi ancora un paio di occasioni per parte ed una protesta per una strattonata a Makni, simile a quella sullo stesso attaccante reclamata dai milanesi nel primo tempo.

Nella giornata, rinvio a dopodomani di Victor San Marino-Fanfulla, per gli impegni in nazionale di alcuni giocatori sammarinesi.

Claudio Lavaggi