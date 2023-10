Il Lenz riceve l’Aglianese di ‘Ciccio’ Baiano

Si gioca oggi alle 15 alla Immergas Green Arena di Sorbolo Mezzani uno degli anticipi della ottava giornata del campionato di Serie D, quello tra il Lentigione e l’Aglianese. Oggi alle 14,30 andranno in campo Prato e Forlì, mentre alle 15 si aggiungeranno Borgo San Donnino-Certaldo e Pistoiese-Progresso. Detto che in settimana San Marino ha vinto il recupero a Corticella per 1 a 0, la classifica del Lentigione non è cambiata, ora decimo a 9 punti alla pari proprio del Corticella oltre che della Pistoiese. L’Aglianese è invece 13ª con 7 punti, addirittura in zona play-out. Dati i numeri e detto che la gara odierna tra Lentigione e Aglianese sarà diretta da Marco Costa di Busto Arsizio, un’occhiata alla salute delle due squadre. L’Aglianese ha ripreso lo storico tecnico Francesco "Ciccio" Baiano che ai primi d’ottobre ha rilevato Ivan Maraia. Baiano rientra da una squalifica di ben 45 giorni per offese pronunciate nei confronti del giocatore del Riccione Mirco Vassallo. Ai toscani mancheranno Simonetti e Ranelli. Al Lentigione mancheranno gli squalificati Nappo e Sabotic, oltre a Pari che lamenta una frattura con prognosi di una quarantina di giorni. Rientrano invece Andrea Battistello e Montipò. "Loro hanno giocatori di categorie superiore – dice Paolo Beretti, tecnico del Lentigione – messi assieme per vincere il campionato. Per noi sarà grande sofferenza, ma ci proveremo con lo spirito che ci ha sostenuto domenica scorsa in nove contro undici".

Claudio Lavaggi