Il Lenz ritrova Formato Oggi servono i 3 punti

Il confronto tra Lentigione e Mezzolara rievoca momenti negativi del calcio reggiano di questa stagione, visto che proprio sul terreno bolognese Eugenio Benuzzi, allora tecnico dei rivieraschi, accusò quel malore che gli vietò di proseguire l’annata alla guida della truppa di Amadei. Ora Benuzzi sta bene e spesso è in tribuna nelle gare delle formazioni reggiane.

Oggi alle 14,30 si gioca a Sorbolo Mezzani la gara di ritorno, con il Mezzolara di Michele Nesi decimo a 32 punti ed il Lentigione di Paolo Beretti 15° con 26, ma ancora in zona play-out.

E per aggiungere qualche numero, va detto il Lentigione ha un buon ruolino interno (+12 punti rispetto alle trasferte), mentre i bolognesi patiscono le gare lontano da casa. Tra l’altro non hanno un vero bomber e costituiscono un po’ una cooperativa del gol. Il Mezzolara non si trova in un momento particolarmente felice, anche a causa dell’assenza di tre valide pedine con Bertani, De Meio e Fiorentini, tutti infortunati. Di contro ci sono ottimi giocatori come Landi e quel Bocchialini, ex Bagnolese, che Paolo Beretti mister del Lentigione ben conosce per averlo avuto anche alle giovanili della Reggiana. Qualche assenza la lamenta anche il Lentigione, in particolare quelle di Matteo Cortesi e Iodice, mentre da squalifica rientra il bomber Alberto Formato. Arbitra Gianluca Guitaldi di Rimini. Oggi si giocano anche Corticella-Forlì, Prato-Salsomaggiore e Ravenna-Crema, le altre domani.

Correggese. All’ultimo istante del mercato in casa biancorossa è arrivato l’attaccante belga Steve Yanken, in prestito dal Cagliari. Yanken è nato in Belgio il 25012003 e proviene dal settore giovanile dello Standard Liegi, dove ha militato fino all’under18.

Arrivato in Sardegna nella passata stagione, ha indossato la maglia della Primavera rossoblù fino alle semifinali scudetto, con 27 presenze e 5 gol. Disponibile già domani contro lo Scandicci, per lui questo è il primo campionato fuori dai settori giovanili.

c.l.