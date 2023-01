Il Lenz sfida l’ex Caprioni Bagnolese, fai il bis!

di Claudio Lavaggi

La quarta giornata del girone di ritorno di Serie D si gioca interamente oggi alle 14,30. Le squadre reggiane sono attese alla conferma dei risultati del passato weekend, quando Correggese e Bagnolese hanno entrambe vinto 2 a 0, mentre il Lentigione otteneva un buon punto sul terreno dell’Aglianese. Oggi la Bagnolese ospita il Mezzolara, il Lentigione attende il Forlì, mentre a viaggiare è la Correggese che affronta, in Romagna, la Sammaurese.

Bagnolese. La squadra di Claudio Gallicchio, penultima a 19 punti, ospita il Mezzolara di Michele Nesi, posizionata al decimo posto con 31 punti. Arbitra Alessandro Gervasi di Cosenza. La Bagnolese potrebbe schierare il neo-acquisto Fabio Sakaj, 24enne centrocampista albanese di scuola giovanili del Modena. Poi ha collezionato 8 presenze con in canarini in serie B, 4 a Fondi in Serie C, con altre quattro stagioni in Serie D. Il Mezzolara non ha un vero e proprio bomber e segnano un po’ tutti, al punto che Nicolò Bocchialini, ex Bagnolese, è primo tra i cannonieri bolognesi con 4 gol. La Bagnolese ritrova diversi acciaccati e punta sulla verve di Salvatore Ferrara (5 gol).

Lentigione. E’ quindicesimo con 25 punti e affronta il Forlì di Mattia Graffiedi, terzo a 40 punti, ma già a -11 dalla capolista Giana Erminio. Arbitra Federico Olmi Zippilli di Mantova. "Dobbiamo colmare il gap con una prestazione di sacrificio e umiltà – dice mister Paolo Beretti – il Forlì è in assoluto tra le più forti del girone".

Il suo cannoniere è l’ex Lorenzo Caprioni con 7 gol e tre stagioni alla corte di Amadei, al quale risponde Alberto Formato del Lentigione con 9 reti. Intanto il Lentigione annuncia un ritorno, quello del 22enne portiere Federico Cheli che sostituisce l’indisponibile Riccardo Lugli ed affianca Piero Burigana. Cheli ha giocato nel Lentigione dal 2018 al 2021, poi è passato da Imolese, Sasso Marconi e Sammaurese.

Correggese. Va a San Mauro Pascoli per affrontarvi una squadra che ha il dente avvelenato dopo la sconfitta interna patita dalla Bagnolese. I romagnoli di mister Marco Martini (che allenò Simoncelli a Rimini in Serie C) sono noni con 32 punti, ma nelle ultime cinque gare hanno colto solo quattro punti. Il bomber è Merlonghi con 7 reti, per una squadra che segna poco, ma subisce anche pochissimo. Per i ragazzi di Antonio Soda occorre cancellare il tabù delle trasferte: 4 punti in 11 gare (una vittoria e tre pareggi), meglio solo del Salsomaggiore che ne ha raccolti solo tre pareggi. La classifica dei biancorossi dice 17° posto con 22 punti; nella Correggese rientrano da squalifica Simoncelli e Davighi, arbitra Giacomo Ravara di Valdarno.