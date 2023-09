Il Lenz si infrange all’ultimo contro i ‘titani’

VICTOR SAN MARINO

1

LENTIGIONE

0

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Sabba, Onofri, Carlini (Lazzari 1’ st), Arlotti, Santi, T. Benvenuti (G. Benvenuti 32’ st), De Santis (Sollaku 42’ st), Manara (D’Este 28’ st), De Queiroz, Lattarulo. A disp. Gattuso, G. Benvenuti, Tosi, Bertolotti, Haruna. All. Cassani.

LENTIGIONE: Rizzuto, Bonetti, Capiluppi, Sala (Roma 23’ st), Formato, Nanni, Sabotic (Nava 40’ st), Grifa (Manzotti 47’ st), Battistello (Montipó 27’ st), Cortesi, Nappo. A disp. Zovi, Pari, Turri, Macchioni, Martini. All. Beretti.

Arbitro: Gerardo Garofalo di Torre del Greco (Piomboni e Tarocchi).

Rete: 45’ st D’Este.

Note: ammoniti De Queiroz, Lazzari, D’Este, Nappo, Capiluppi.

Primo passo falso del Lentigione che perde ad Acquaviva, nella Repubblica di San Marino, per 1 a 0 contro la Victor San Marino. Ora è centro classifica, sia per il Lentigione che per lo stesso San Marino che a quota 4 raggiunge la formazione lagunare. I "titani", al primo successo della pur breve storia in Serie D si schierano con il modulo 3-5-2, mentre il Lentigione mette in campo un 4-3-3. La prima frazione di gioco è equilibrata ed è proprio il Lenz ad avere le occasioni migliori per segnare anche se il San Marino non sta a guardare e al 26’ disturba la difesa ospite: lancio lungo di Sabba per Lattarulo (uno dei due ex con Bertolotti), cross in mezzo per Manara che sfiora di testa la palla che finisce sul fondo.

Al 41’ tocca ai ragazzi di Beretti, ma il pallonetto di Sala da 20 metri esce di poco alto sulla traversa con Pazzini fuori dai pali e tagliato fuori da un possibile intervento. L’opportunità più grossa della ripresa arriva su un contropiede del Lentigione con il neoentrato Montipò, che mette di poco sopra la traversa. Ma il gol che vale la prima vittoria in Serie D per la Victor San Marino arriva allo scoccare del novantesimo minuto: D’Este recupera palla e lascia partire una bordata di mancino che si spegne all’incrocio per l’1 a 0 decisivo. Così commenta Massimo Iotti, vice allenatore del Lentigione: "Non è stata una partita bella sotto l’aspetto del gioco; abbiamo affrontato un avversario molto ostico, organizzato sia in fase offensiva, sia in fase di non possesso. Nonostante ciò abbiamo avuto tre occasioni nitide per andare in vantaggio, due nel primo tempo e una nel secondo. Non abbiamo praticamente subito nessuna situazione nitida, ma il San Marino ha alzato l’intensità negli ultimi minuti e così abbiamo subito gol proprio al 90’. Purtroppo questo è il calcio, in una partita equilibrata come oggi, se non concretizzi le occasioni che ti capitano, poi succede che l’avversario ti punisce".

Domenica prossima il Lentigione affronterà a Sorbolo Mezzani quel Corticella che ha il miglior attacco del girone, dopo aver sconfitto il Sangiuliano con un sonoro 6 a 2.