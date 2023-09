Il logo Grissin Bon sul retro della maglia

È un amore destinato a durare nel tempo quello tra Reggiana e Grissin Bon. Dopo essere stato per anni il main sponsor dei biancorossi, ieri il titolare Pietro Bernardelli ha infatti confermato il sostegno alla causa. Anzi, l’ha incrementato, visto che la sua azienda ritorna tra i top sponsor, ponendo lo storico logo sul retro della maglia: "Abbiamo deciso di aumentare il nostro sostegno per dare ulteriore fiducia a questo nuovo corso dirigenziale e sportivo che ci darà grandi soddisfazioni. In bocca al lupo a tutta la famiglia biancorossa".

Prosegue la campagna abbonamenti: da oggi tessere solo allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 escluso la domenica) oppure attraverso il portale online di Vivaticket.