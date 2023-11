Il Masone sfiora il colpaccio nel big match

Con la forza della sua panchina di lusso, la matricola Saxum United piega la Reggio Calcio e vola sulla vetta del girone D di Seconda. Gli ospiti mettono la freccia sul Santos 1948, bloccato sul 2-2 (Cecchinelli e Loforese per i locali cui rispondono Domi e Eddine) interno dalla Gualtierese, grazie alla bomba da fermo di Caramanti e al piatto di Gangemi imbeccato da Ceesay. Sold out la seconda piazza dove salgono l’Atletico Bibbiano Canossa che piega in rimonta (2-1) la Virtus Bagnolo (scatto di Ferrari in mischia) col tiro a giro di Lumetti e la deviazione di Lodi e la Barcaccia che viola (3-2) San Faustino grazie a Cominci, Falbo e Mirabella. Uno shoot al volo di Sall a 10’ dal gong su cross di Ruggeri fa esultare la Campeginese nel derby con la Virtus Calerno, incoronando la truppa di Ferrari come la prima del lotto reggiano nel girone B. Riparte la corsa del Gattatico che regola all’inglese nel primo tempo fra le mura amiche il Cadeo: penalty di Giordani conquistato dal bomber Montali e shoot all’angolino del puntero Vasapollo. Il terzo nuovo corso della Borzanese col tandem Vaccari-Barile rompe un digiuno di hurrà lungo 2 mesi col secco tris rifilato al Rubiera. Sblocca l’inzuccata di Stefani su cross di Kuci, poi pregevole double dell’ariete Spallanzani. Una rete di Lugli, su invito dalla destra di Arletti, segna la riscossa della Virtus Mandrio che regola di misura la Modenese, confermandosi al terzo posto nel girone F.

In Terza quinto hurrà di fila per la capolista Casalgrandese che esulta (3-0) a Collagna siglando col penalty di Quora, il colpo di testa di Pellati e il contropiede di Corniola. Un gol da opportunista di Pini tiene in scia il Vetto corsaro (2-1) a Gatta dopo il botta e risposta fra l’ariete Briselli e il nipote d’arte De Giuseppe. Un’incornata da corner del ben appostato Di Iorio fa sorridere in casa il Puianello sugli Amici di Davide, fermati due volte nel primo tempo dall’attento guardiano Torcianti. Continua la marcia del S.Ilario che fa festa a Bibbiano (3-1) sul Cavriago grazie al double di Bertani intervallato dalla singola di Russo, mentre per i locali sigillo di Yara. Prezioso hurrà nel derby per la Plaza Montecchio che supera (2-1) il Cadelbosco col rimorchio di Albaraccin e il tocco in mischia di Prampolini inframezzato dalla punizione di Innocenti.

In Prima categoria brodino per il Casalgrande dopo l’esonero di mister Pavesi: con la soluzione interna-Roncaglia, i rossoblù escono con un punto da Pavullo, nonostante la botta al volo di Shpijati firmi il vantaggio su traversone di Barbieri. Nel big-match del girone C il Masone sfiora il colpaccio sul sintetico della Vis San Prospero che rimonta in extremis il destro di Montorsi e il tocco di Corradini. La Virtus Libertas mantiene il primato, uscendo indenne (1-1) da Soliera. L’ingresso di Hoxhaj fa cambiare passo al Quattro Castella corsaro sul Terre Alte Berceto: da corner del fantasista sbuca il destro vincente di Panaro, quindi lo stesso Hoxhaj riconquista palla e imbecca Kessabi che insacca sull’uscita del portiere.