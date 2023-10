Il match analyst Bertani promuove i granata: "Regia meno bella ma più cattiva: bene così"

È cresciuto come uomo e professionista nella Reggiana, diventando un punto di riferimento prima per lo staff di Alvini e poi per quello di Diana che ha lasciato solo per un’esperienza in Serie A con l’Empoli, terminata la scorsa estate.

Damiano Bertani, 32 anni reggiano doc, è un quotato allenatore e match analyst col granata nel sangue.

Domenica ha assistito in presa diretta alla vittoria sul Venezia, la prima al ‘Giglio’ per Cigarini e compagni.

Bertani, innanzitutto che impressione le ha fatto la squadra di Nesta?

"A me è sempre piaciuta, fin dalle prime giornate. Mi sembra una squadra di categoria che se la gioca sempre con tutte, al di là dei risultati. Domenica ho visto una squadra forse un po’ meno bella, ma più determinata e cattiva del solito e questo era quello che le era mancato in altre gare dove avevano giocato bene ma non avevano fatto risultato. Era uno step che dovevano fare e ne sono felice".

Inizialmente ci era sembrato di vedere una difesa a tre, Nesta invece ci ha spiegato che era a quattro, con Szyminski che scivolava verso la fascia. Quindi come ha giocato la Reggiana?

"Bisogna distinguere tra le due fasi, ormai nel calcio moderno gli schieramenti sono sempre più fluidi. Le squadre spesso costruiscono in un modo e difendono in un altro. Io li ho visti costruire a tre, col terzino destro che stringe dentro e alza il terzino sinistro diventando un 3-4-2-1. In fase difensiva invece ho notato un 4-3-2-1, con Portanova a venire dentro il campo per dare una mano a Ciga e Crnigoj".

A proposito di Cigarini, ha giocato una partita di grande qualità e intelligenza. La notizia è che nessuno si è accorto dell’assenza di Kabashi…

"Mi è piaciuto tanto. È un giocatore tecnicamente e tatticamente di categoria superiore, soprattutto nelle letture. È normale che in un campionato molto fisico come la B vada un po’ gestito, ma sarà sempre una risorsa importante".

In questo inizio di stagione i calci piazzati sono stati un tallone d’Achille, col Venezia invece la squadra è stata brava: cos’è cambiato?

"In settimana sono riuscito a vedere un paio di allenamenti e ho notato che hanno lavorato molto bene su questa cosa. C’è stata una maggior attenzione nel risalire dopo le respinte: sono dettagli che fanno la differenza tra pareggiare e vincere la partita".

Ci aspettavamo qualcosa in più dal Venezia anche se l’espulsione di Zampano è stata condizionante.

"Anch’io mi aspettavo qualcosa in più perché il Venezia mi piace molto e credo abbia un allenatore capace. Già in settimana però avevo detto con qualche calciatore della Regia che giocare al ‘Città del Tricolore’ di sera poteva essere un fattore importante. Di notte quello stadio diventa magico".

Immaginiamo le abbia fatto venire ancora più voglia di tornare in pista…

"Stare fermo non è facile, non ero abituato. Non ne faccio una questione di categoria, ma voglio andare dove il mio parere è tenuto in considerazione. Con Max (La Rosa) e Teddy (Tedeschi) intervenivo nella stesura degli allenamenti, con Alvini curavo molto le palle inattiva e tre gol (con Piacenza, Vis Pesaro e Vecomp Verona, ndr) sono scaturiti da schemi che avevo preparato. Con Diana invece ho intercettato i segnali sui piazzati della Feralpi. Insomma mi sento un allenatore, non soltanto uno bravo con la tattica e il computer. In Italia c’è ancora un po’ di diffidenza verso chi non è un ex calciatore. Un modello? Farioli che ora è primo in Ligue 1 col Nizza".

I due momenti più belli con la Reggiana e con l’Empoli?

"Con la Regia la promozione in B del 2020, un sogno ad occhi aperti. Con l’Empoli invece la vittoria a San Siro contro l’Inter: dopo la partita sono andato a sedere in panchina da solo per assaporare il momento: indimenticabile".