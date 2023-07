Il memorial Bondavalli sarà in piazza Fontanesi

Il memorial Bondavalli debutta domani sera alle 20,30 in piazza Fontanesi. Sarà una prima assoluta per il torneo pugilistico più importante della nostra provincia, ma lo sarà anche per uno dei talenti della Reggiana Boxe Olmedo, Arnaldo Marku. Il più grande dei tre fratelli boxeur italo-albanesi domenica 9 luglio debutterà tra i professionisti italiani, dopo 51 match da agonista e soltanto vent’anni d’età. Un combattimento di quattro riprese da tre minuti per pesi piuma, dove Marku affronterà il coetaneo georgiano Gela Tegashvili, che ha iniziato da poco la sua carriera da professionista in patria. Uno scontro ad armi pari quindi, dove Marku potrà dimostrare di essere all’altezza del cognome che porta.

La decisione di portare il Memorial Bondavalli in piazza Fontanesi è stata presa ovviamente a causa del cantiere che interessa piazza San Prospero in questi mesi estivi, ma ha incontrato una inaspettata accoglienza dai ristoratori che si affacciano su piazza Fontanesi, che hanno fortemente sostenuto l’iniziativa. Di fatto si tratta del primo evento estivo che si svolgerà nella piazza degli aperitivi reggiana. L’evento è patrocinato dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione per lo Sport.

Ma non sarà soltanto Marku a intrattenere il pubblico reggiano. Dieci i match gratuiti che animeranno il ring montato per l’occasione nella piazza settecentesca della movida reggiana, dotato di un grande impianto luci e un megaschermo dove passeranno alcune immagini storiche del Memorial Bondavalli e la diretta degli stessi match che si disputeranno sul ring.