"Il mio record coincise con la Serie B"

di Francesco Pioppi

Ben 902 minuti. È questo il record messo assieme da Nico Facciolo nell’anno della promozione in Serie B, stagione 1988-1989, con Pippo Marchioro al timone. ‘Rambo’ blindò infatti la porta nella striscia che, nel girone di ritorno, portò la Reggiana al trionfo.

Uno score che adesso Giacomo ‘Jack’ Venturi - salito a 712’ dopo il clean sheet con la Lucchese - può ambire ad eguagliare o addirittura a superare.

Prima di farlo però dovrà evitare di prendere gol con il Siena (in casa), Montevarchi (in trasferta) e arrivare almeno fino al 10’ di Reggiana-Alessandria.

Al di là di questo, l’importante è che l’epilogo sia identico.

Salve Facciolo.

"So già perché mi avete chiamato, seguo sempre la Reggiana e ho visto che Venturi insegue il mio record…Dico subito che il ragazzo ha grandi meriti, ma è un successo che va condiviso con tutta la squadra, quest’anno c’è un collettivo ancora più compatto. E comunque meritavano di andare su già l’anno scorso dai…Hanno dato in giro dei rigori da vergogna, ho visto robe troppo strane…".

Insomma, l’importante è che alla fine arrivi la promozione, proprio come in quel 1989.

"Esattamente. Qualche similitudine tra l’altro c’è, al di là del portiere. Pure noi non partimmo benissimo, ma poi nel girone di ritorno cambiammo marcia e vincemmo meritatamente. Quello che in molti non si ricordano è che è vero che il record è mio, ma se parliamo di porta inviolata della Reggiana, senza citare il portiere, a quei 902 minuti vanno aggiunti anche i 90 che giocò Cesaretti a Lucca: totale 992 minuti".

Che sensazioni ha nel rivivere quei momenti?

"Sono felice. Sia per me che ho avuto la fortuna di scriverli, diciamo così, che per la Reggiana perché è come la mia seconda casa. Facciamo tutti gli scongiuri del caso, ma il campionato si sta mettendo davvero bene". Se chiude gli occhi e torna a quell’annata cosa vede?

"La festa finale, all’ultima giornata stracciammo il Prato davanti a un Mirabello pienissimo: 18mila persone entusiaste. C’eravamo complicati perdendo il derby col Modena alla penultima, ma in quella partita della verità non ci fu storia: segnò D’Adderio quasi subito e nella ripresa Rabitti. Da lì iniziarono i caroselli, i bagni nella fontana e i brindisi anche se ci fu un episodio che un po’ ci fece storcere il naso…".

Lo può dire serenamente, tanto ormai…

"La società ci obbligò ad andare in diretta come ospiti alla ‘Domenica Sportiva’, a quel tempo c’era Sandro Ciotti ed era seguitissima, così perdemmo il cuore della festa perché quando tornammo in città erano passate le 2 e in città c’era rimasta poca gente…Comunque recuperammo nei giorni e nelle settimane successive, ricordo una festa davvero epica al Marabù".