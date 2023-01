Il mister con il record di panchine è il mitico Luigi Del Grosso

Il pallone rotola nella macchina del tempo per farci incontrare un volto che detiene il record di panchine in granata. E’ mister Luigi Del Grosso, una figura ormai ricordata da pochi sportivi, eppure nocchiere della Reggiana per otto stagioni tra gli anni ‘50 e ‘60. Parliamo di una vita dedicata al calcio. La sua lunga, emozionante avventura in granata è stata coronata da due promozioni, buoni piazzamenti, importanti riconoscimenti. E impreziosita da riconosciute doti umane. Classe 1916, inizia a tirare i primi calci nella natia San Secondo, passa alla Giovane Italia, squadra del quartiere Oltretorrente di Parma. Adolescente, debutta nei Crociati. E’ un crescendo: C, B e A, passando dalle tempeste della guerra, quando nel 194041 fa registrare una cospicua media gol a partita. E’ il bomber del momento. Indossa le maglie di Cremonese, Lazio, Modena, Pisa e altre ancora.

Nel 1950 la svolta, quando a Pescara è allenatore e giocatore. Abbandona l’area dopo aver collezionato 117 presenze tra A e B con 42 reti. In più almeno 50 presenze in C. E’ nella stagione 195455 che lo troviamo sulla panchina della Reggiana, i granata militano in D. La cosa suona strana: un parmigiano alla guida della Regia, eppure proprio il tecnico di oltre Enza lascerà un segno indelebile. Ma c’è qualcosa di ancor più insolito: gli sportivi possono conversare quotidianamente con lui, perché si sposta tra Reggio e Parma usando spesso il treno.

Nel 195556 la squadra balza in C trascinata dall’estroso centrocampista Catalani e dal fromboliere Cappi. Sono gli anni in cui al vertice della società c’è il ’triumvirato’ Degola, Lari e Visconti, che darà molte soddisfazioni alla città, e al quale si aggiungerà Lombardini. Nel campionato 195758 il salto in B, nel segno di Catalani e Pistacchi. E’ in questo periodo che riceve il Seminatore d’oro, riconoscimento assegnato agli allenatori che si sono particolarmente distinti. Il suo metodo di gioco prevede una difesa decisa, giocatori tecnici a centrocampo e attaccanti da area in grado di sfruttare i cross che arrivano dagli esterni, agili e scattanti, capaci di dribblare l’avversario.

Nel frattempo organizza una rete di osservatori, attiva dal professionismo ai campetti di periferia dove lui stesso va alla ricerca dei talenti del domani. Segue con attenzione il settore giovanile granata, dove allenano Duo, Giaroli, Panciroli, Violi. Nel 196061 gli sportivi del Mirabello accarezzano il sogno della A, che sfuma per tre soli punti. L’anno seguente tutto gira storto, i risultati stentano ad arrivare, lascia a poche giornate dal termine. Il calcio a volte sa anche essere amaro. E’ stato mister della Reggiana per 287 partite, lo segue Marchioro con 226. Allena ancora per breve tempo, tra cui a Padova, poi un altro cambio di profilo: diventa direttore sportivo (Sampdoria, Parma, altre) e presidente dell’associazione allenatori.

Del Grosso, sposato con Anna, ha avuto tre figli, Alessandra, Ettore e Zoe. Si è spento nel 1976. A Reggio gli è stato dedicato il piazzale a fianco dello stadio, a San Secondo l’impianto sportivo porta il suo nome.

Massimo Tassi