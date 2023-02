Il Modena sbaglia meno e si prende il derby

ROLLER SCANDIANO

1

AMATORI MODENA

2

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Rocha, Uva, Busani, Ehimi; Stefani, Deinite, Barbieri, Spada, Dimone. All. Cupisti.

AMATORI MODENA: Moncalieri, Beato, Fernandez, Pochettino, Cervi; Siberiani, De Tommaso, Ligabue, Fontanesi, Manca. All. Scutece.

Arbitro: Hyde di Breganze.

Reti: st 1.46 Beato, 20.06 Fernandez (rig.), 24.02 Busani.

Punteggio calcistico di 1 a 2 nel derby disputato da Roller Scandiano e Amatori Modena al PalaRegnani gremito di oltre 400 spettatori, con larga rappresentanza ospite. Vince il Modena perché fa qualcosa in più e sbaglia qualcosa in meno. Durante la gara vige un grande equilibrio, rotto solo in apertura di ripresa da un tiro dalla distanza di Beato. Al 20’ un’ingenuità di Stefani regala il rigore ai modenesi che lo trasformano di forza con il cileno Fernandez. Al 22’ l’occasione capita ai locali, ma su rigore Busani colpisce il palo e sulla ribattuta c’è l’ottimo intervento di Moncalieri. Sembra finita, ma nell’ultimo minuto Busani accorcia le distanze. Scandiano usa un po’ troppo poco Deinite che aveva già colpito due pali; inoltre pasticcia sull’uscita dalla pista dell’ottimo portiere Vecchi per cercare di pareggiare le sorti utilizzando cinque giocatori di movimento contro quattro. Uva ha pure una bella occasione negli ultimissimi secondi, ma Modena vince e sorpassa il Roller in classifica, anche se la truppa di Cupisti deve ancora recuperare la partita a Novara.

Serie B. Rotellistica Scandianese-Roller Scandiano 1-2, con rete di Consiglio per la Sasco, Vivi e Capoluongo per il Roller. Mirandola-Italplastics Correggio 6-1, con rete reggiana di Castiglioni.

Under 17. Intanto le azzurrine si sono riscattate dalla prima sconfitta nell’Eurogirls che si sta giocando in Svizzera, battendo la Germania 6 a 1 (doppietta della scandianese Berti) e la Svizzera 3 a 1 (un gol di Berti).

Claudio Lavaggi