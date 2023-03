Il Montagna tornerà un super torneo

di Giuseppe Marotta

Lunedì inizierà la primavera, ma pert chi mastica calcio in appennino c’è già aria d’estate, e non solo per le temperature. È già sulla bocca degli appassionati, infatti, il Torneo della Montagna organizzato dal Centro Sportivo, che avrà il via tra poco meno di tre mesi (ipotizzabile una partenza nel weekend di domenica 11 giugno, con finalissima sabato 29 luglio, ma al momento non ci sono ufficialità).

C’è chi fa il "toto-squadre partecipanti", chi si cimenta già in pronostici, e soprattutto ci sono i dirigenti già al lavoro da tempo tra l’organizzazione generale e la corsa ad accaparrarsi i migliori "esterni " di Serie D o Eccellenza.

Il Montagna dei Dilettanti versione 2023 sarà all’edizione numero 71 (quello dei Giovanissimi, invece, alla 44ª), e "sogna" di raggiungere le 16 squadre iscritte, che darebbero vita ad un torneo con una formula semplice e lineare, con quattro gironi da quattro squadre ciascuno, e con le prime due di ogni girone che andrebbero poi a formare il tabellone degli ottavi di finale. Insomma: senza spareggi e simili. Nella scorsa edizione (vinta dal Felina, mentre nei Giovanissimi trionfò la Borzanese) le squadre al via erano soltanto 12 (due gironi da 6); nel 2019 furono 15 (tre gironi da 5) come nel 2018, mentre l’ultima edizione a 16 risale al 2017.

Partiamo dalle certezze (presenti anche l’anno scorso): saranno sicuramente al via Baiso (che non ha mai saltato un’edizione), Cervarezza, Borzanese, Felina, Collagna, Cerrè Sologno, Corneto, Gatta e Vettus. L’Olimpia Roteglia sta lavorando per esserci, e la sensazione è molto positiva. Poi i grandi ritorni dopo le rumorose assenze nell’edizione scorsa: Carpineti, Castelnovo Capitale e Leguigno. Quest’ultima società sarà con ogni probabilità l’unica a rappresentare il comune di Casina, in quanto proprio il Casina non sarà al via (salvo colpi di scena).

La Querciolese sta valutando concretamente le possibilità di iscriversi, e ci sta provando. Altre realtà hanno provato a rientrare; niente da fare per il Villa Minozzo (ci ha pensato, ma non ci sono le condizioni), così come per il San Cassiano (difficoltà numerica coi "locali"). Ancora assenti Valestra e Vianese. Tra le possibili sorprese ci sono il Cavola, che è in una fase di stallo, e il Canossa (valutazioni in corso). Ricapitolando: Baiso, Cervarezza, Borzanese, Felina, Collagna, Cerrè, Corneto, Gatta, Vettus, Roteglia, Carpineti, Castelnovo Capitale, e Leguigno. Queste 13 sono praticamente certe, e la speranza è che si possano aggiungere Querciolese, Cavola e Canossa per arrivare a 16.

Ricordando sempre che potrebbero esserci società che si candideranno all’ultimo per provare a togliere lo scettro al Felina, che lo scorso anno, pur non essendo inizialmente tra le favorite assolute, alzò al cielo di Castelnovo Monti il trofeo per la terza volta nella sua storia.