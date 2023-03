Il Montecavolo ha esonerato Enrico Gatti Fatali all’allenatore le quattro sconfitte di fila

Salta una panchina nel girone C di Prima categoria: il Montecavolo ha esonerato Enrico Gatti, e non ha ancora annunciato il sostituito. Fatali per Gatti gli ultimi 4 kappao di fila.

I bianconeri sono al dodicesimo posto con 25 punti, e disputerebbero, ad oggi, i playout con la Barcaccia (24 punti), mentre il Boca Barco ne ha 22, ed è più staccato il Real Casina con 16. Mancano, lo ricordiamo, 5 partite al termine. Aritmeticamente è possibile anche la salvezza diretta, ci sono due strade: o scavalcare il Celtic Cavriago che ha 30 punti, o fare in modo che tra Montecavolo e la più immediata inseguitrice ci siano più di 6 punti. In questo caso, infatti, non si disputerebbe il playout.