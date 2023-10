Il Montecchio ferma la capolista e conquista un punto d’oro La Cittadella Vis Modena e il Montecchio si dividono la posta in palio in una partita equilibrata. Malivojevic porta in vantaggio i padroni di casa, ma Borghi pareggia 3' dopo. Nella ripresa entrambe le squadre sfiorano il gol, ma alla fine il risultato non cambia. Per il Montecchio un punto d'oro contro la capolista.