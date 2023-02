Il Montecchio ne segna tre. Per il Vezzano continua il mal di trasferta

MONTECCHIO

3

VEZZANO

0

MONTECCHIO: Gallani, Pavarini (35’st Le Piane), Longhi, Oliomarini, Contini, Blotta (45’st Bandaogo), Iaquinta, Luca Bassoli (30’st Frontera), Attolini (35’st Nouvenne), Dallaglio (30’st Bevilacqua), Zavaroni. A disp.: Terzi, Dallari, Mirabella, Silipo. All.: Capanni

VEZZANO: Girotti, Amoah, Grossi, Terni (17’st Salerno), Aurea, Lusvarghi (24’st Boschiroli), Mauro Piermattei, Maniscalco (28’st Guidetti), Spadacini, Fabio Piermattei, Stefano Bassoli (28’st Arduini). A disp.: Martini, Ferri, Rozzi, Soranno, Formisano. All.: Vinceti

Arbitro: Volpato di Piacenza

Reti: Attolini al 25’pt, Zavaroni al 10’st, Dallaglio al 28’st.

NOTE: ammoniti Amoah, Piermattei, Gallani e Bevilacqua.

Il Montecchio riscatta alla grande il kappao dello scorso turno (in casa per 2-0 col Castellarano) e rifila un tris al Vezzano che perde la quarta partita in trasferta di fila, e ancora una volta senza siglare reti. Il Montecchio ha colpito con Attolini di testa nel primo tempo (leggermente deviato da Aurea), poi il Vezzano ha sfiorato il pari con Spadacini, ma Oliomarini ha salvato sulla riga. Nella ripresa arrotondano Zavaroni (ancora di testa) e Dallaglio (foto) con un guizzo in area.

Vittoria meritata per un Montecchio che ora è da solo secondo a -9 dal Fabbrico, oggi impegnato in casa con la Sanmichelese.