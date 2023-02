Il muro granata ha dominato la scena

di Stefano Chiossi

Tranquilli, non avete le traveggole: ieri sera in tv c’era davvero un muro granata. Se sul campo Reggiana-Cesena è stato uno spettacolo, sugli spalti il derby è andato anche oltre. I numeri: 17.310 spettatori; ben 2.715 da Reggio. Per fare un paragone, nelle ultime due sentitissime trasferte a Parma (7 maggio 2017) e Modena (6 settembre 2021) nemmeno ci eravamo andati vicini, con 2.000 cuori granata nel primo caso, e 1.300 nel secondo. Basta guardare la faccia di Giacomo Venturi alle 19,37 quando esce per il riscaldamento: stupore e ammirazione mentre il popolo reggiano esplode in un boato. Dieci minuti più tardi si replica con l’ingresso al completo delle due squadre: i cesenati cantano, i granata ruggiscono. Che spettacolo! Il presidente Carmelo Salerno esibisce il sorriso dei giorni migliori osservando tutto il riscaldamento dal campo col figlio, mentre Giuseppe Fico cela a fatica la tensione. In tribuna ‘vip’ Seba Rossi (cesenate doc) saluta mostrando delle manone alla Gianni Morandi, mentre il ‘nostro’ Salvatore Bagni sorride e sembra non invecchiare mai con la solita invidiabile abbronzatura estiva.

Il riscaldamento dei granata stretti in cerchio più che mai sembra voler esorcizzare la tensione. Lo si vede: l’attesa è tutta per il calcio d’inizio. E ancora una volta gli occhi sono sugli spalti. Luccicante la coreografica bianconera; statuaria quella granata con un enorme striscione semplice quanto efficace: Reggio Emilia. Ma in una serata di ‘gala’ c’è tempo anche per uno sguardo alla moda. Bene allora Diana con lupetto e giacca elegante da sfilata Armani incurante del freddo; rimandato Guglielmotti, l’unico col guantino da clima polari. Ricordate la tensione in riscaldamento? I granata accusano l’aggressività del Cesena, la curva capisce e canta: Regia alè! Mentre in campo ci pensa Laezza: Diana chiede di velocizzare il giro palla, ma il 29enne difensore lo rallenta; Aimo si sbraccia e si gira verso la panchina come a dire ‘Fate voi…’. Sulla perla di Nardi però esplode il pandemonio. Al grido ‘Chi non salta cesenate è’ trema tutto l’Orogel Stadium (sigh, preferivamo Dino Manuzzi…) e la corsa a perdifiato sotto la curva scaccia le paure. La ripresa parte con una dedica a Marco Pantani, a 19 anni da quel maledetto 14 febbraio: quanto avremmo voluto vederlo allo stadio ieri...La curva granata rispetta in silenzio e poi torna a tifare. Lo diciamo? Lo diciamo: la formazione Vandelli e Teste Quadre da trasferta (leggasi unite) non ha nulla da invidiare alle grandi piazze. Se anche in casa fosse così…

Il finale è pura adrenalina: un Djamanca caricato con la dinamite - curiosità: era già corso in panchina al 69’ per entrare ma il prescelto era stato Hristov - fa ruggire di nuovo la curva granata con tanto di capriola, mentre Diana abbraccia Laezza come nemmeno la sua bella Sara il giorno delle nozze. E a nulla vale lo spavento di Mustacchio: è apoteosi; è profumo di Serie B.