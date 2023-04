Il Novellara agguanta i playoff

di Federico Prati

Dopo una stagione con il visto sempre in tasta, Virtus Calerno e United Albinea restano beffate all’ultima giornata. Il team di mister Leo cade in casa (1-3) contro il Mercury in un match condizionato dal rosso sventolato per proteste a Pastore, raddrizzato dal penalty di Falbo. Si chiude l’avventura ultradecennal del capitano Gabriel Torreggiani in maglia azzurro-granata. Nello scontro diretto di Carpineti, non basta una gara all’arrembaggio per lo United Albinea che centra una traversa con Franceschetti e un palo con De Pillo e lo 0-0 fa terminare qui la stagione della truppa di mister Ariosi, scavalcata all’ultima curva dal Novellara che ha passeggiato (5-2) sulla Campeginese. Il team della Bassa incrocerà nella semifinale playoff l’Atletico Bibbiano Canossa che ha mantenuto l’argento grazie all’1-1 sul Progetto Intesa (in buca Artoni e Brugnano). Una punizione di Lini al 52’ consegna la semifinale contro il Carpineti al Santos 1948, vittorioso sullo Sporting Cavriago costretto a giocarsi la salvezza ai play-out contro il Puianello, capace di superare in rimonta la Virtus Bagnolo col penalty di Mbaye e la stoccata di Gherardini dopo lo scatto di Anceschi. Ritorna subito in Terza il Rubiera che cade in casa all’inglese con La Veloce Fiumalbo, mentre il Fellegara strappa un nulla di fatto a Corlo che vale la semifinale play-off sul terreno del Roteglia, giunto quarto. Ennesima vittoria della Rubierese che esulta a Casinalbo grazie a Montorsi, Tomei, Bertocchi e al bomber Vanacore. Salvezza, invece, per la Virtus Mandrio che cala la cinquina (5-3) sulla già promossa Vis San Prospero coi double di Montanini e Ghidoni, oltre alla singola di Amadei. In Prima categoria rallenta la capolista Guastalla che non va oltre l’1-1 col Montecavolo al primo punto dell’era Buonsanto; rossoblù in vantaggio colterzino Bo in incornata, annullato dal penalty di Spallanzani nella ripresa. Accorcia a -2 il tandem Daino S.Croce-Luzzara coi cittadini che si aggiudicano il big-match col Masone steso da Sica e Taglia, mentre i rossoblù confezionano il blitz da 2-0 a 2-5 sulla Barcaccia. Hurrà di cuore e grinta per il Quattro Castella di mister Fava che dedica i tre punti col Celtic Cavriago al fantasista Stradi, infortunatosi gravemente alla caviglia ad inizio ripresa e trasportato via in ambulanza. Poco dopo arriva la rete decisiva del puntero Cilloni.