Il nuovo PalaBigi sold out per la prima volta

Si potrà dire un po’ di tutto su questa stagione, ma non che i tifosi biancorossi abbiano abbandonato la nave nel momento del bisogno.

Domenica con la Virtus Bologna ci sarà infatti il tutto esaurito al PalaBigi, un evento che non si verificava da oltre 3 anni (3 novembre 2019, curiosamente sempre contro la Virtus) e che quindi rappresenta una novità assoluta per il ‘post restyling’ del palazzo dello sport nella nostra città.

Ci saranno 4530 persone per il derby della via Emilia, un grande classico che anche in passato ha regalato momenti di grande spettacolo, ma anche di grande tensione visto che - proprio dopo quel 3 novembre 2019 - furono presi diversi provvedimenti interdittivi (Daspo) dopo gli scontri avvenuti tra alcuni componenti delle due tifoserie. Le ruggini sono di vecchia data, ma sono soprattutto da ricondurre al maggio del 2016, quando la Virtus precipitò in Serie A2 perdendo l’ultima partita del campionato proprio contro Reggio Emilia.

Erano le V-nere di coach Giorgio Valli, ma anche di Simone Fontecchio e di Michele Vitali (nella foto). Anche nel 2018 non mancarono gli attriti, quando la squadra allenata da Alessandro Ramagli si bruciò le chance di approdare i playoff uscendo ancora una volta sconfitta da via Guasco. Nel frattempo possiamo tranquillamente affermare che le situazioni si sono completamente ribaltate.

La Unahotels lotta infatti per evitare di sprofondare al piano di sotto, mentre Bologna guida il campionato assieme a Milano ed è ancora in piena corsa in Eurolega. La speranza è proprio che magari Pajola e compagni, impegnati stasera alle 20,30 col Barcellona e poi la settimana prossima con le Final Eight, possano avere un piccolo calo di intensità.

Servirà comunque un capolavoro per uscire a braccia alzate dal PalaBigi e fare felici gli oltre 4mila tifosi che coloreranno gli spalti. Da Bologna sono attesi circa 350 supporters.

Francesco Pioppi