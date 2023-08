Il Pala Pietri pronto agli Europei

Completati con alcuni giorni di anticipo i lavori al Pala Dorando Pietri di Correggio, in vista degli Europei under 17 di hockey su pista maschili e femminili – per le donne è novità assoluta – che si svolgeranno dal 28 agosto prossimo.

Per ospitare la competizione continentale il palasport si è rifatto il look e nei giorni scorsi la struttura è rimasta chiusa al pubblico per consentire il completamento dei lavori di ammodernamento.

L’investimento principale è stato relativo al rifacimento del parquet per un ammontare di 38.000 euro.

Del valore di circa cinquantamila euro, a carico dell’amministrazione di Correggio, l’intervento complessivo.