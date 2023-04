Il Panathlon premia la Reggiana e il suo impegno

"Da giovane direttore Panathlon incontrai Vincenzo Muccioli. Mi raccontò che a San Patrignano ci mise cinque mesi per fare la prima partita di calcio: fino ad allora dovevano sospenderle, perché nel giro di pochi minuti i ragazzi si azzuffavano. Lo sport richiede valori e ha un potere enorme contro il disagio". Così Enrico Prandi, presidente di Panathlon Reggio, ha introdotto la serata organizzata giovedì per presentare il progetto ‘Scale’ contro l’abbandono scolastico. Mauro Carretti, ex ad granata, è anche socio dell’associazione: "Panathlon crede fortemente in un’educazione scolastica di pari passo con quella sportiva, potremmo raggiungere milioni di ragazzi". L’attuale segretario generale della Reggiana Nicola Simonelli ha spiegato: "La società ha vinto questo bando Erasmus in collaborazione con Unimore e LegaPro per ridurre la dispersione scolastica nei ragazzi tra 14 e 19 anni. Sarà referente italiana di un progetto che coinvolge anche le federazioni di Malta, Romania, Moldavia e Azerbaijan con il supporto della Uefa". Collabora Loris Vezzali, docente di psicologia Unimore: "Con lo sport la lotta a bullismo e abbandono scolastico diventa un gioco, può essere un valore aggiunto fondamentale".

All’evento era presente anche l’assessora allo sport Raffaella Curioni: "Grazie a Panathlon e a Reggiana, che sa vincere il campionato ma anche sfide complesse a livello europeo come la dispersione scolastica". Insieme a lei il sottosegretario alla presidenza della Regione Giammaria Manghi: "La vittoria di un campionato è un grande risultato e infatti Bonaccini a breve riceverà la squadra, ma questo progetto vale altrettanto e mostra quanto può fare una società sportiva per il territorio". Vittorio Cattani, direttore generale della Reggiana, ha sottolineato le parole del presidente Figc: "Gravina nel farci i complimenti ha sottolineato il nostro impegno sociale come un unicum a livello europeo. Progetti come questo sono le vittorie più importanti". Il segretario regionale della LegaPro Emanuele Paolucci si è congratulato: "Scale è un grande progetto ed è un piacere collaborare con una società del livello della Reggiana. Infatti è con una lacrimuccia che le faccio i complimenti, perché torna dove merita di stare".

In rappresentanza dei giocatori c’erano Paolo Rozzio, Lorenzo Libutti e Daniele Sciaudone che, applauditissimi, hanno tagliato la torta celebrativa portata da Paolo Panciroli. Il capitano si è iscritto all’università 4 anni fa: "Studio psicologia a Bologna, lo sport mi ha aiutato a trovare un metodo per tornare sui libri". ‘Libu’ con la sua solità trasparenza ha raccontato: "Sono iscritto a scienze motorie, vado a rilento ma per fortuna Nicola (Simonelli, ndr) mi sprona a non mollare". Sciaudone è giocatore e uomo esperto: "Da fuori non si vedono tutti i sacrifici che un calciatore fa, per questo anche per le strade e in città dobbiamo essere da esempio".

Tommaso Vezzani