Il patron Amadei si riscopre ultras e dirige i cori: "Mamma mia, quanto ho sofferto"

Romano Amadei e quel vecchio cuore da ultrà che ogni tanto (spesso) viene fuori. Anche nei luoghi più impensabili, come in Sala del Tricolore, dove, all’improvviso, si leva un "Per la Reggiana, hip hip, hurrà!". Conclude così il suo intervento il patron granata.

"Quest’anno abbiamo sofferto molto. Il finale ricordava tanto quello dell’anno scorso. Con quel pallone che volava, volava, volava sino a insaccarsi in porta (Il riferimento è al gol del portiere del Modena, Gagno, con un tiro da 80 metri con l’Imolese che instradò i canarini alla promozione). Quando siamo stati raggiunti dall’Entella, e ci siamo trovati secondi e a rischio play off… mamma mia… sembrava l’anno scorso – sospira e sorride il patron -. Forse è per quello che ce l’avete messa tutta. Avevate capito che il nostro obiettivo e quello che ci meritavamo era la promozione diretta".

"Abbiamo scritto una pagina di storia di questo club e di questa citta – fa eco ad Amadei, anche il presidente Carmelo Salerno -. Porterò sempre nel mio cuore tutti i giocatori di questa squadra, da quelli che hanno giocato di più, all’ultimo della rosa. Senza distinzioni. Sono stati quattro anni difficilissimi – prosegue il presidente -. In questi quattro anni siamo andati due volte in B, e siamo retrocessi un anno per ‘colpa’ del Covid. Sono stati 4 anni di duro lavoro, ma anche di crescita per il club. Devo ringraziare il sindaco Vecchi e l’assessore Curioni per la collaborazione ed il sostegno dimostrati in tutto questo periodo. Ora inizieremo un nuovo percorso e lo faremo in una nuova casa, più bella e moderna, in via Agosti. Una promozione ha una triplice valenza. Sportiva, sociale ed economica. Sportiva, perché la B è davvero un altro mondo. Sociale, perché non avevo mai visto tanti bimbi festeggiare con noi allo stadio. Loro saranno i nostri supporters di domani. Infine, economica: la promozione è un volano per il turismo e l’economia di tutta la città. Ora abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per consolidarci in una categoria che la Reggiana merita ampiamente".

Ni. Bo.