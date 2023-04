Il pensiero va inevitabilmente anche a Chiavari e Cesena

Radioline orientate verso Chiavari e Cesena, visto che le rivali per la promozione giocano entrambe in casa, in contemporanea con Reggiana-Recanatese: la Virtus Entella riceve il Pontedera, mentre al "Manuzzi" arriva la Lucchese. Sempre alle 17,30 il Gubbio ospita la Vis Pesaro, mentre il Siena fa visita alla Fermana; ultima chance salvezza, o quasi, per l’Aquila Montevarchi, fanalino di coda che ospita il San Donato Tavarnelle, mentre ad Olbia (ore 14) arriva l’Alessandria. Alle 14,30 il Fiorenzuola sfida la Torres, mentre ad Ancona c’è la Carrarese; chiude il quadro la sfida delle 18,30 Imolese-Rimini.

Classifica: Reggiana 73, Virtus Entella 71, Cesena 69, Carrarese 57, Gubbio 55, Ancona 54, Pontedera 53, Siena 48, Lucchese 46, Rimini 44, Recanatese 42, Fermana 40, Fiorenzuola 39, Olbia e Torres 35, Vis Pesaro 33, Alessandria 32, Imolese e San Donato Tavarnelle 31, Aquila Montevarchi 27.