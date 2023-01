Il prefetto ferma la vendita dei biglietti. Cento tifosi in meno a Montevarchi

I reggiani domani a Montevarchi saranno circa 450. Stop. Settore ospiti esaurito e divieto di acquisto in altri settori. In un primo momento erano 500 i tagliandi in vendita (capienza inizialmente comunicata) e in tribuna i reggiani potevano acquistare normalmente un ticket. Nelle ultime ore, invece, un decreto del Prefetto di Arezzo ha stabilito che i tifosi reggiani "possono acquistare il biglietto nel solo settore ospiti, che ha una capienza massima prevista di 400 posti" e non più 500. Oltre la riduzione di 100 unità nel settore ospiti, è scattato anche il divieto di vendita in altri settori: sono però validi quelli acquistati prima dell’uscita del decreto. Il motivo delle decisioni è la gestione dell’ordine pubblico: dal "Brilli Peri" di Montevarchi al "Virgilio Fedini" di San Giovanni Valdarno, ci sono appena 6 chilometri. E a San Giovanni, in contemporanea, si giocherà Sangiovannese-Livorno (Serie D) e anche i tifosi amaranto porteranno centinaia di tifosi nella provincia aretina. Da qui la scelta del prefetto.

Oggi, intanto, anticipa l’Entella: alle 14.30 giocherà a Rimini. Rientra dalla squalifica Zamparo, romagnoli senza la punta Vano (squalificato). Mentre continua la preparazione della Reggiana al match di domani: ieri ancora allenamenti sul sintetico del Santos. Fermi Nicoletti, Cremonesi, Montalto e Rossi (anche squalificato) per infortunio, mentre Laezza sconterà l’ultimo turno di squalifica. Mercato: ufficiale il passaggio di Turk alla Sampdoria in prestito fino a fine stagione (è del Parma). Ieri si è già allenato coi blucerchiati e indosserà la maglia numero 22: lascia Reggio con 10 presenze in granata (8 in campionato, una in Coppa Italia Serie C e una in Coppa Italia, in totale 9 i gol concessi).

Giuseppe Marotta