Il presidente Salerno avverte i giocatori: "Stavolta niente debiti di riconoscenza"

di Andrea Ligabue

Pronto, presidente...

"Sì, sono qui...".

Non la sentiamo.

"Ho pochissima voce. Ho urlato e cantato come uno scemo nelle strade di Olbia...".

Avremmo pagato per vederla.

"Se è per questo ho anche saltato e ballato come un pazzo. Neanche me n’ero accorto. Me lo ha fatto vedere mio figlio che mi ha ripreso col telefonino".

Ballato? Allora con la festa ci ha proprio dato dentro.

"Volevo restare in albergo, poi con Diana e lo staff abbiamo deciso di uscire. Siamo entrati in un locale e qualche bottiglia in effetti ce la siamo bevuta. Forse ho un po’ esagerato (ride, ndr).

Aimo Diana ha dato la sua carta di credito alla squadra per pagare i festeggiamenti post partita.

"Lo so bene, perché i ragazzi hanno chiesto prima a me. Solo che con la mia serve la firma e allora il mister ha messo a disposizione la sua. Io ho pagato la nostra festicciola".

Ci ha guadagnato.

"Mica tanto. Stessa spesa: milleseicento euro. Solo che loro erano in venticinque e noi in otto".

Soldi che ha speso volentieri.

"Ci mancherebbe. Questa promozione è una gioia immensa, un sogno che si realizza. Anche se mi ha tolto qualche anno di vita. Fisicamente sono molto provato".

’Pres’, queste sono le classiche frasi che si dicono in occasioni come queste.

"Allora vi dico: ho avuto ragione io. E lo sottolineo con orgoglio. Lo avevate scritto anche voi, ho tenuto l’articolo: ’Salerno è alla sua prima stagione da pilota. E sa che non può fallire’. Era la verità. Infatti quest’anno ho sentito molto di più la pressione".

La prima decisione è stata l’ingaggio di Goretti.

"A Olbia invece di saltare per la gioia, prendeva appunti. Lui è così. Un lavoratore indefesso. Assumere lui è stato un cambiamento epocale nell’era Amadei, che ha sempre avuto Tosi come diesse. Ha portato una mentalità nuova: si vince con lavoro, sudore e fatica. Roberto guarda anche tre partite in un week end: ma dal vivo, non a video. I giocatori li vuol vedere personalmente e non si fa condizionare dai procuratori".

Torniamo a lei: diamo per scontato che rimane. Ma è davvero così?

"Dovrei fare come Mourinho che se ne andò dopo aver vinto il triplete. Ma amo questa società e dire addio a questi colori non è facile. E poi, sono sincero, mi piacerebbe raccogliere i frutti di quello abbiamo seminato. Oggi la società ha una capacità di scelta che prima non aveva".

Si spieghi.

"Abbiamo 14 giocatori con il contratto in scadenza e quindi siamo noi che scegliamo. Mentalità e strategia societarie sono cambiate. Basta influenze esterne rappresentate dai procuratori o debiti di riconoscenza come è invece avvenuto in occasione della promozione in B di tre anni fa. Fu un grave errore che abbiamo pagato a caro prezzo. Lo stesso che ha commesso Roberto Mancini".

Cosa c’entra il commissario tecnico della Nazionale?

"E’ stato riconoscente nei confronti dei giocatori che avevano vinto l’Europeo, ma così non si è qualificato ai Mondiali. E’ un pensiero di molti che condivido".

I giocatori avrebbero voluto il rinnovo del contratto a inizio stagione.

"Se è per questo sono venuti a bussare anche a gennaio. Sono sincero: è stata una battaglia durissima. Non è semplice per una società gestire più di mezza squadra con il contratto in scadenza. Abbiamo ingoiato veleno, ma la società non ha ceduto. Prima saliamo in B poi ne parliamo. La Reggiana viene prima di tutto. Dirigenti, giocatori e allenatori passano".

Cigarini ha detto al ’Carlino che vuole la Serie A già quest’anno.

"Vorrà dire che lo venderemo a un club della massima serie (ride, ndr). No, teniamo i piedi ben saldi a terra. Già restare in Serie B non è scontato. Non dimentichiamocelo mai. Resta inteso che siamo riconoscenti a chi ci ha portati qui: da Chiesa che ha giocato pochi minuti a Lanini e Nardi che hanno disputato 36 gare. Gli eroi della promozione sono loro, i calciatori".

Il vicepresidente Fico ha detto che su Diana deciderà il diesse Goretti.

"Giuseppe sa che sarà la società a decidere quale linea tenere. Ad ogni modo oggi il problema non si pone".

In che senso?

"Diana ha il contratto. Il rinnovo sarebbe scattato automaticamente in caso di promozione. Siamo in B, quindi l’allenatore è lui".

I contratti si possono anche rompere.

"Godiamoci per un mesetto la gioia della Serie B. Non c’è fretta. Questo è un discorso che vale anche i giocatori".

Quanti messaggi ha ricevuto dopo la promozione?

"Più o meno settecento. Devo ancora finire di rispondere a tutti. La cosa che più mi ha fatto piacere è che quasi tutti avevano lo stesso leit motiv, a partire dal presidente Gravina: ’campionato strameritato’".

C’è un giocatore che l’ha stupita più di tutti?

"Gli altri se ne avranno a male, ma voglio citarne due: Laezza e Guglielmotti".

Motivi?

"Su Giuliano non avrei scommesso un euro. Dopo cinque crociati e un anno di inattività pensavo fosse sulla via del tramonto. Mi sono sbagliato e gliel’ho detto: non adesso che abbiamo vinto, ma a metà stagione. Giuliano gioca bene, dà l’anima e ha sempre il sorriso sulle labbra. Un esempio".

Davide?

"Il giorno dopo la partita di Rimini (gol del 2-2 di Guglielmotti al 92’, ndr) gli scrissi un messaggio: ’Questo punto ci farà vincere il campionato’. Gliel’ho rimandato domenica: anche lui è un simbolo di caparbietà, di voglia di vincere".

A proposito di messaggi: uno chiarissimo glielo hanno cantato i tifosi domenica mattina a Cavazzoli: "Un presidente! C’è solo un presidente!".

"Se penso a come ero stato male accolto è davvero una bella soddisfazione. Essere riuscito in quattro anni a conquistare la loro fiducia è un piccolo orgoglio. Hanno capito che non sono venuto a Reggio per secondi fini".

Qualche sorpresa per la festa di domenica? Uscirà Futre dal cilindro?

"No, nessun personaggio ’esterno’ alla Reggiana e ai suoi tifosi. E’ giusto così. Ce la meritiamo dopo questi anni di sofferenza. Mi è rimasta impressa una frase che Cigarini ha ripetuto ai suoi compagni negli spogliatoi di Olbia a fine partita e sul pullman durante il ritorno a Reggio".

E cioè?

"Godiamoci questo momento. Sembra banale, ma racchiude tutta la nostra avventura. Così quando mi ha chiamato la polizia per avvertirci che c’erano centinaia di tifosi ad aspettarci a Cavazzoli e se quindi volevamo scendere in mezzo alla folla o in modo più appartato non ho avuto dubbi: ’Godiamoci questo momento’".