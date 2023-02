Il presidente Salerno eletto nel consiglio direttivo di Lega Pro

Matteo Marani è il nuovo presidente della LegaPro, ma - notizia ancora più importante per quanto riguarda la Reggiana - Carmelo Salerno è stato eletto membro del nuovo consiglio direttivo (nella foto sopra). L’auspicio è che questo incarico duri solo un paio di mesi (se la Reggiana dovesse essere promossa in B, la carica decadrà…) ma si tratta comunque di un bell’attestato di stima professionale e umana nei confronti del numero uno della Reggiana.

"L’elezione inaspettata a consigliere di Lega è il giusto riconoscimento all’immenso lavoro che i dirigenti e collaboratori della Reggiana hanno svolto in questi anni per ridare credibilità alla società - questo il commento del presidente granata - La considerazione, la fiducia e la stima personale che gli altri club hanno avuto di me mi riempie d’orgoglio, mi ripaga di tanto lavoro e mi incoraggia a dare sempre di più. Sono onorato di rappresentare i colori granata e spero di realizzare il sogno di un’intera città". Al suo fianco ci saranno i vicepresidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri. Francesco Pioppi