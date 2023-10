Il Progetto Montagna conferma Ferretti nonostante i sei ko

Mattia Ferretti resta alla guida dell’Atletic Progetto Montagna, nel girone B di Promozione. È questa la decisione della società dopo le voci e le valutazioni delle ultime ore. L’ex centrocampista, tra le altre, del Castellarano ai tempi della Serie D, ha il pieno appoggio della società, che ha scritto questa nota.

"Nonostante le voci trapelate in questi giorni, comunichiamo, dopo un breve confronto tra le parti, la prosecuzione del rapporto con mister Ferretti. Dopo l’enorme e importante lavoro svolto in passato, la società rimane convinta che egli sia la figura giusta per centrare l’ennesimo obiettivo". L’inizio è stato pessimo nei risultati: sei sconfitte su sei e zero punti in classifica, con soli 4 gol fatti e ben 22 subiti. Domenica Quarantolese (5)-Atletic Progetto Montagna (0). Con Ferretti.

g. m.