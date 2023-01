"Il pubblico ci aiuti a partire ad alti ritmi"

"Affrontiamo una squadra che negli ultimi dieci anni è stata tra le migliori di tutto il panorama italiano, tra risultati e continuità di rendimento - queste le parole di coach Dragan Sakota alla vigilia della sfida con Sassari - Hanno una grande organizzazione ed un coach molto esperto. Spesso, si esprimono meglio in trasferta che in casa e questo ovviamente può essere per noi un problema. La nostra situazione è molto chiara: ogni partita è una grande sfida per migliorare la classifica e dobbiamo affrontarla con un altissimo livello di preparazione e cura dei dettagli, oltre ad un altrettanto notevole desiderio di vincere. Stiamo lavorando per migliorare dice ancora Sakota - in questo percorso è importantissimo per noi che il supporto dei nostri tifosi ci venga in aiuto. Fin dalle prime battute del match, grazie alla loro energia, vogliamo avere il giusto approccio e iniziare forte".

Il pubblico non ha mai tradito e con Pesaro si è finalmente alzato il coro: ‘Vi vogliamo così’ che non sentivamo da tempo.

"Siamo consapevoli che sarà una partita difficile - queste le parole del tecnico avversario, Piero Bucchi - siamo molto arrabbiati, non tanto per la prestazione, ma per il risultato maturato con Brescia. Volevamo fortemente la vittoria, peccato per l’ultimo quarto che ha permesso ad una squadra forte come la Leonessa di rientrare e di giocarla punto a punto. Abbiamo sempre lavorato bene e lo stiamo continuando a fare, i ragazzi danno tutto e sono consapevoli di quanto sarebbe importante strappare un successo a Reggio, che è reduce dalla bellissima prova con Pesaro. Spero di avere la squadra al completo, sia Gentile che Treier stanno mettendo kilometri nel motore dopo gli stop, anche Dowe cerca la miglior condizione dopo gli oltre due mesi di assenza. Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, difendere che è il nostro mantra, e poi riuscire ad essere continui per tutta la partita".

Francesco Pioppi