Il Quattro Castella sfiora l’impresa a Guastalla

di Federico Prati

Due segni "X" nei big-match del girone C di Prima categoria. Una deviazione su corner del terzino Bo salva al 90’ in casa la capolista Guastalla che strappa il 2-2 al Quattro Castella, capace di ribaltare il parziale dopo il gol-lampo su beffardo rimpallo di Allai. Nella ripresa grande reazione degli ospiti trascinati dal rientrante fantasista Cilloni che prima dal limite insacca una parabola arcuata sotto la traversa, poi disegna una traiettoria sul palo lontano su servizio di Stradi. Botta e risposta fra i due tempi in Daino Santa Croce-San Prospero Correggio: al 6’ l’ospite Ascari insacca di sinistro ad incrociare, poi arriva il penalty dello specialista Sica che allunga a 15 la serie utile dei cittadini. I fratelli Tommaso e Gabriele Bozzolini affondano con una doppietta a testa il Luzzara, facendo sorridere il Reggiolo; per gli ospiti accorcia di testa Ouagua su traversone dell’eterno Gozzi. Sventola la bandiera degli Original Celtic Bhoys su tutta Cavriago dopo il blitz nel derby col Celtic: match-winner il puntero Razal a 10’ dal gong. Ospiti avanti al 34’ grazie ad un sinistro sul primo palo sganciato da Kassi annullato dallo shoot al volo del locale Domenico Rispoli. Mister Mauro Reggiani festeggia la 100ª panchina alla guida della Sammartinese con un prezioso 3-1 (36° successo col club neroverde) nella spareggio play-off col Colombaro. Dopo un palo centrato dal modenese Totaro, lo stopper Bega insacca di testa un corner di Semellini, poi Ceci e il neo-entrato Cabassi sfruttano altrettanti svarioni difensivi. In Seconda, 14° hurrà di fila per la FalkGalileo che allunga a +10 sullo United Albinea: i cittadini superano 2-1 la Virtus Bagnolo grazie all’euro-gol di Scutifero e al tocco di Pietro Grotti su traversone di Ravelli; per gli ospiti accorcia Ravelli. Un guizzo di Fraceschetti salva uno United Albinea sciupone sotto porta e costretto a rincorrere la Boiardo Maer in buca con l’ex di turno Girasole, ben appostato in mischia. Un penalty a tempo scaduto di Barazzoni firma il primo hurrà del 2023 targato Atletico Bibbiano Canossa nel blitz sulla Campeginese. Primi tre punti nel nuovo anno anche per il Santos 1948 che liquida (4-1) il Progetto Intesa infilzato nei primi 20’ dal double di Gibertoni con staffilata sotto il sette e tap-in su tentativo di Cecchinelli che poi firma il tris in diagonale. Prima del riposo Mahmudaj accorica le distanza, ma Tejeda finalizza un contropiede. Giornata no per il Puianello che a Novellara fallisce sul pari un penalty con Albertini: primo tentativo sparato alto, poi la ripetizione viene parata. I biancazzurri sprintano nella ripresa con Magnanini e Bellini. Nel girone modenese la Rubierese mantiene il primato grazie al San Faustino che ha battuto all’inglese Fellegara (a segno Ruscelli e Lettieri), sempre a -2 dai biancorossi in campo mercoledì nel recupero con la Cerredolese.