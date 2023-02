Il Quattro Castella spreca troppo, il Real porta a Casina un punto

QUATTRO CASTELLA

0

REAL CASINA

0

QUATTRO CASTELLA: Francia, Benelli (20’st Chierici), Piacentini, Grendene, Capanni, Zambelli (35’st Gualerzi), Morani (5’st Berselli), Panaro, Kessabi, Cilloni, Stradi. A disp.: Catellani, Giovanardi, Anceschi, Castagnetti, Pellicciari, Prati. All.: Fava

REAL CASINA: Casolari (1’st Mariani), Camagnoni, Zannoni, Ferrarini, Corbelli, Tchoudjeu, Zurli (25’st Prifti), Costoli (30’st Palermo), Toni, Falbo, Venedith Venny (15’st Benvenuti). A disp.: Osagie Venny, Stompanato Buono. All.: Ferrari

Arbitro: Fortunato di Parma

Note: ammoniti Costoli, Ferrarini, Berselli, Zannoni e Stradi. Recuperi: 0’ e 6’.

Non ci sono reti tra Quattro Castella e Real Casina. Risultato che fa più comodo al Real, che rimane al terzultimo posto con 15 punti e oggi spera che Boca Barco (sul campo della capolista Daino Santa Croce) e Montecavolo (ospita il Luzzara) non facciano colpacci. Il Quattro Castella sognava di portarsi in testa per una notte, ma rimane attaccato al treno delle prime posizioni: campionato incredibile, con le prime 10 che per ora sono racchiuse in 9 punti. Ieri nel primo tempo matildici quasi avanti con Panaro che spreca da dentro l’area (siamo alla mezz’ora). All’ora di gioco Stradi prende la traversa (c’è un tocco di Mariani, subentrato a Casolari, infortunato). Poi un palo di Kessabi che sveglia i biancorossi. Il Real ci prova, così, con Toni e Falbo. Nel finale Kessabi manca la palla della vittoria, in ritardo dopo un traversone dalla fascia. Qualcosa in più i locali, ma il pari ci sta.