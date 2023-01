Il ’Razzo’ ci prova domani in Svizzera

Nuova occasione per Giuliano Razzoli in Coppa del Mondo. Dopo una positiva gara a Madonna di Campiglio (18° ma con buon riscontro cronometrico) e l’inopinata uscita mercoledi scorso nello slalom di Garmisch, anche a causa di un manto nevoso ai limiti della praticabilità, il "Razzo" proverà a fare risultato domani mattina sulle nevi svizzere di Adelboden. Che saranno teatro della quarta gara di stagione tra i paletti stretti. La prova elvetica, alla quale l’atleta azzurro si presenta in buono stato di forma, scatterà alle 10.30, seconda manche tre ore più tardi. Diretta Tv su Raisport ed Eurosport1, in streaming su Raiplay, Eurosport Player e Dazn.