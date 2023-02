Il Razzo non molla: "Ci rivediamo a dicembre"

di Gabriele Gallo Da Giuliano Razzoli arrivano due notizie di prima mano. Una buona e una cattiva; partiamo da questa perché è causa dell’altra: la stagione agonistica del "Razzo" si è chiusa a metà gennaio, con il 26° posto di Wengen. Poi, il riacutizzarsi dell’ernia alla colonna vertebrale, che ha ricominciato a tormentarlo pochi giorni dopo, alla vigilia della gara di Kitzbuhel (e dalla quale non si è ancora completamente ripreso) lo ha costretto al forfait anticipato. Ma, e qui arriva la news positiva, l’ennesimo infortunio in carriera non ha frenato la passione e la determinazione dello slalomista azzurro. Razzoli, quest’anno compirà 39 anni, l’ennesimo problema fisico ha condizionato un’altra stagione in negativo. Adesso che si fa? "Si guarisce e si continua". Quindi la vedremo al cancelletto di partenza a dicembre 2023? "Assolutamente sì, utilizzerò questi mesi per guarire completamente e prepararmi nel modo giusto". Non riuscirà quindi a scendere in pista a negli Usa a fine mese? "Purtroppo no. Sto molto meglio, ho aumentato i carichi di lavoro in palestra e all’inizio della prossima settimana farò un controllo per capire se posso tornare sugli sci. Ma in ogni caso non sarei nelle condizioni ideali, né competitivo per l’America. Però...