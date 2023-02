"Il record a 2,18? Non me l’aspettavo Il messaggio più bello da Abeti"

di Claudio Lavaggi

Non è un nome nuovo, per l’atletica leggera reggiana, diciamo che è un nome "rinnovato": è Alessandro Bellelli, correggese, 26 anni lunedì prossimo e nuovo primatista provinciale di salto con m 2,18, alla pari di Mauro Tavella che lo saltò nel 1991 all’aperto.

Bellelli, alto "solo" 1,83, era già un buon atleta qualche anno fa: 2,12 da juniores e poi saltò intorno a questa misura come Promessa dove colse due bronzi ai campionati italiani, oltre a un bronzo cadetto negli anni precedenti.

"Sì – dice Alessandro che in questi anni si è diplomato in osteopatia a livello praticamente universitario ed ha aperto uno studio privato – in effetti l’ultima gara di Parma è stata davvero di grande soddisfazione. Mi sono migliorato salendo prima a 2,14 e poi a 2,18; in realtà è stata una sorpresa anche per me, ma stavo bene, ho tentato i 2,20 e il terzo salto non era niente male".

E poi arriva un gradito messaggino.

"Sì, me l’ha mandato Pasqualino Abeti, il grande velocista di Correggio che si è complimentato con me. Quando avevo 12 anni, stavo partecipando ad camp estivo: avevo giocato un po’ a basket, ma non mi piaceva e Abeti mi disse di provare con l’atletica leggera perché mi vedeva bene. Io iniziai con la velocità e capii subito che l’atletica era il mio nuovo amore. Facevo anche le prove multiple, correvo, saltavo, lanciavo e mi divertivo, sono qui grazie a lui".

Quindi lei è più per lo sport individuale che di squadra?

"Sicuramente, nello sport individuale non ti puoi nascondere. L’asticella è quella per tutti, non ci sono scuse".

Però gli ultimi anni non sono stati rose e fiori.

"Lo studio, un infortunio ad un ginocchio e il Covid mi hanno fatto rallentare, ma ora sono tornato".

Ma lei che rapporti ha con l’asticella?

"Mi è simpatica quando ci passo sopra, un po’ meno quando cade. Battute a parte, non è amica né nemica, è uno stimolo per migliorarsi".

E’ semplice allenarsi tutto l’anno?

"No, io mi alleno tra Parma e Correggio: a Parma, dove mi sono diplomato, mi segue Stefano Lombardi del Cus, a Correggio il mio storico tecnico Nicola Bigliardi. Ma non si può saltare sotto zero con la pedana di rincorsa gelata: preparare una stagione al chiuso è tutta un’altra cosa e ovviamente cala anche il rischio di infortuni. Se ci fosse anche a Reggio…"

Torniamo alla gara di Parma; l’asticella ha ballato sui ritti e poi?

"Beh, appena atterrato sul materasso mi sono reso conto subito che non sarebbe caduta, una gioia davvero grande e sa perché?"

No, ce lo dica.

"Il minimo per gli assoluti del prossimo week-end ad Ancona è proprio 2,18. Un mese fa pensavo che non ce l’avrei mai fatta e speravo magari di entrarci col ripescaggio. E invece ora sono iscritto con la quinta misura italiana stagionale".

Con quali obiettivi?

"Beh in stagione mi piacerebbe arrivare a 2,22, visto che Tavella arrivò poi a 2,21 con la maglia della Forestale. Ma intanto penso a far bene, star bene e divertirmi. Le misure verranno".