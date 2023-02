Il Reggiolo raggiunto al fotofinish dagli Original

Nel recupero della 19ª giornata del girone C di Prima categoria è finita 1-1 tra gli Original Celtic Bhoys e il Reggiolo. Fino al 70’ non era arrivata nessuna rete, poi il vantaggio Reggiolo con Samuele Di Clemente. Un sigillo particolare, se pensiamo che il numero 7 era il più giovane dei 22 in campo (classe 2003, a gennaio ha compiuto 20 anni). Quando i biancorossi pregustavano la vittoria, ecco il pari dei locali con Tine, subentrato nella ripresa e a segno al minuto 83. Un punto che non sposta troppo: gli Original vanno a 32 punti, attaccati al treno per i playoff (Virtus Correggio 30, Virtus Libertas 31, Original 32, Masone 32, e poi in zona playoff Luzzara a 33 e via via tutte le altre), mentre il Reggiolo, con 27 punti, insegue e mette la zona playout a distanza (è 5 punti sotto).

Derby reggiano nel girone E di Seconda categoria: 0-0 tra Cerredolese e Rubierese, che si devono accontentare del punticino. Non sorride la Rubierese, che ora è seconda con 37 punti a -2 dalla capolista Ubersetto, ma i reggiani devono recuperare con La Veloce Fiumalbo. Punto non male per gli appenninici, che salgono a 27 punti portandosi a -4 dai playoff (non perdono da 4 partite).

Doppio recupero in Terza categoria, con doppio successo per due squadre montanare. Il Collagna fa suo il derby dell’Alto Crinale col Ramiseto Ligonchio per 3-1. I ragazzi di mister Fausto Monelli hanno colpito con Bertucci al 5’ e con Gaspari alla mezz’ora. Poi ha accorciato il Ramiseto col veterno Kastrataj (40’). Nella ripresa ancora Bertucci (70’), per il tris finale. Per il Collagna è la seconda vittoria di fila; il Ramiseto resta ultimo a 14 punti.

Colpo del Felina che vince la seconda gara di fila, ancora per 3-2. Stavolta la vittima è l’Invicta Gavasseto (quart’ultimo con 20 punti e alla quarta sconfitta di fila). Felina che, grazie a Costoli, Gaspari e un’autorete (per l’Invicta Zanni e Pagliani), sale a 21 punti.

Giuseppe Marotta