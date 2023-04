Il ritorno di Benuzzi porta un punto al Lentigione Ma gli hurrà di Mezzolara e Santangelo mettono paura

SAMMAURESE

1

LENTIGIONE

1

SAMMAURESE (4-3-3): Piretro; Masini, Benedetti, Manfroni, Bolognesi; Scarponi (37’ st Haruna), Gaiola, Casadio; Merlonghi, Cremonini (14’ st Berardi), Grassi (18’ st Barbatosta). A disp: Zavatti, Zaghini, Grbic, Sami, Tamai, Berardi, Maltoni. All. Martini.

LENTIGIONE (4-3-1-2): Burigana; Iodice, Rossini, Gozzi, Egharevba; Agnello, Roma (43’ st La Vigna), Bonetti (30’ st N. Cortesi); M. Cortesi; Sala (18’ st Staiti), Formato, (40’ st Muro). A disp: Cheli, Lugli, Ofoasi, Bertolotti, Canrossi. All. Benuzzi.

Arbitro: Li Vigni di Palermo (Nesi e Scorteccia).

Reti: pt 37’ Formato (rig.), s.t. 27’ Merlonghi (rig.).

Note: ammoniti Merlonghi, Gaiola, Barbatosta, Benedetti, Roma. Angoli 8 a 0.

Il Lentigione conquista un punto, pareggiando per 1 a 1 a San Mauro Pascoli contro una formazione tranquillamente appostata a centro classifica.

Di per sé, muovere la classifica non è male, certo è che le vittorie un po’ a sorpresa di Mezzolara e Santangelo hanno mescolato le carte addirittura dall’11ª posizione in giù, con tre squadre al sestultimo posto, compreso il Lentigione, in cui si possono ancora rischiare i play-out. Oggi le sestultime sarebbero salve.

Era il ritorno in panchina di Eugenio Benuzzi per una gara di alta intensità in cui il Lentigione recrimina sulla mancata concessione di un gol, che sarebbe stato il 2 a 0, annullato dall’arbitro. Al 37’ passa il Lentigione: Matteo Cortesi viene atterrato in area da Masini e sul dischetto va Formato che spiazza Piretro, realizzando il suo 18° gol stagionale.

A metà della ripresa la formazione ospite trova pure il raddoppio con Sala, ma l’arbitro annulla probabilmente per un fallo in attacco.

Al 28’ la svolta decisiva: Gozzi commette fallo in area e sul dischetto va Merlonghi che realizza la rete del pareggio. "C’è grande rammarico da parte nostra – dice Benuzzi – ma sono molto soddisfatto della prestazione della mia squadra. Vorrei rivedere il gol che ci hanno annullato. Ci avrebbe fatto guadagnare tre punti importanti, ma ora pensiamo alla prossima in casa col Fanfulla".