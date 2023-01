Il ritorno sul parquet coincide con il big match Cavezzo-Scandiano

La palla a spicchi femminile torna subito a fare sul serio. Questa sera alle 20,30 va in onda il big-match della penultima giornata della regular-season fra la Pallacanestro Scandiano (16) e le padrone di casa di Cavezzo (18), confronto diretto fra la seconda e la terza del girone. I due punti in palio pesano come un macigno per Scandiano, perchè significherebbero la quasi matematica certezza di partecipare alla seconda fase nella poule promozione per la serie A2 e varrebbero anche come riporto punti proprio nella fase successiva. Un confronto sentitissimo anche per la presenza sulla panchina locale dell’ex coach biancoblu Gigi Piatti. "Andiamo a Cavezzo - commenta il coach scandianese Fabio Pozzi -, in un campo mai espugnato da nessuno durante lo scorso anno. Affrontiamo una squadra talentuosa, esperta, lunga e ben allenata. Proveremo a fare l’impresa!". Arbitrano Moro di Bologna e Zambelli di Cesena.

c.c.