Il Roller chiude il campionato con una vittoria sul Trissino

Il Roller Scandiano festeggia l’ultimo turno di campionato di A2 con una limpida vittoria sul Trissino: finisce 6 a 2 (p.t. 1 a 1), con un gran finale dei rossoblù di Cupisti e con un quarto posto in classifica decisamente positivo. Contro i vicentini il Roller non gioca certamente da ultimo giorno di scuola, ma grazie alle ottime parate di Dimone ed alla concentrazione della squadra tutta, porta a casa questo bel risultato. Tra i marcatori, doppietta di Uva che ha festeggiato proprio ieri il suo 17° compleanno e di Ehimi, reti singole per Busani e Deinite. A referto anche i portieri Dimone e Vecchi e gli esterni Rocha, Barbieri, Stefani e Vaccari.