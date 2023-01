Il Roller gioca bene e batte il Seregno

ROLLER SCANDIANO

8

SEREGNO HOCKEY

3

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Busani, Rocha, Deinite, Ehimi; Uva, Barbieri, D. Vaccari, Stefani, Dimone. All. Cupisti.

SEREGNO: Pettenuzzo, Jofrè, L. Tremolada, Alberio, Bozzetto; Farina, Giordano, M. Tremolada, Trabattoni, Uboldi. All. Farina.

Arbitro: Righetti di Sarzana.

Reti: p.t. 6.27 Barbieri (t.d.), 6.33 L. Tremolada, 12.20 Barbieri, 18.43 Ehimi, 20.47 Alberio, 21.17 Busani; s.t. 8.29 Uva, 9.24 Deinite, 11.36 Uva, 16.46 Trabattoni, 22.35 Busani.

Nel campionato di A2, il Roller Scandiano gioca una buona partita contro il Seregno, lo sconfigge 7 a 3 e resta in testa alla classifica alla pari di altre formazioni e a punteggio pieno. Scandiano avanti su tiro diretto di Barbieri e immediato pari di Luca Tremolada. Poi ci vogliono altri sei minuti per il gol di Barbieri seguito da quello di Ehimi e sul 3 a 1 il Roller prende il largo. Così mister Cupisti ha modo di schierare in pista tutti i giocatori a sua disposizione e ben quattro degli otto gol arrivano da giocatori subentrati.

BDL. Oggi alle 18 al PalaPietri, Bdl Minimotor Correggio – Breganze. Per la convocazione di Anna Berti al raduno azzurro under 17, rinviata la gara femminile tra Valdagno e Sasco Scandiano.

c.l.