Il Roller Scandiano è in palla e pronto a espugnare Thiene

Il Roller Scandiano è uscito dal netto successo ottenuto sul Novara con la consapevolezza di aver trovato la quadratura del cerchio. L’obiettivo della stagione non è la promozione in Serie A1 (anno prossimo?), ma trovarsi a tre punti dalla capolista a quattro turni dal termine è la dimostrazione di una stagione positiva. Stasera alle 20,45, però, gioca a Thiene, squadra di centro classifica che ha di recente espugnato la pista di Modena. Si presenta al completo, forte del fatto che tutti riescono a trovare la via del gol e che la coppia di portieri Vecchi e Dimone si sta ben comportando.

Roller con Dimone, Ehimi (17 gol a oggi), Barbieri (4), Rocha (7), Nicolò Busani (13), Deinite (11), Stefani (3), Uva (11), Riccardo Busani (che ha esordito in A2 col Novara a 14 anni e 25 giorni) e Vecchi.

Serie B. Minimotor Correggio–Roller Scandiano 1 a 4 con rete locale di Gabbi; per gli ospiti, Capoluongo, Giovannelli e doppietta di Vaccari. Oggi alle 17, a Scandiano, Rotellistica Sasco (9) – Italplastics Correggio (0).

Giovanili. Dopo l’under 13 e l’under 15, anche l’under 19 del Roller Scandiano si è qualificata per le finali scudetto di Valdagno, dall’8 all’11 giugno.