Il Rolo a caccia della finale di Coppa

di Damiano Reverberi

Rolo in Romagna a caccia della finale di Coppa.

Alle 15, allo stadio "Calbi" di Cattolica, la formazione bianco-blu affronta il Victor San Marino nel penultimo atto del Memorial Maurizio Minetti, il trofeo che coinvolge le formazioni di Eccellenza e Promozione, e che da sempre è un obiettivo societario: 10 anni fa, era il 9 gennaio, l’allora undici rolese guidato da mister Battilani fece suo il primo posto in regione superando ai rigori proprio il Cattolica, mentre nel 2017 perse sempre dai dischetto il match decisivo col Rimini.

Il cammino. La corsa del Rolo è cominciata col 2-1 esterno di inizio settembre sul campo del Real Formigine, piegato in rimonta dalle reti di Fofana e Lari, per poi proseguire col successo di misura casalinga con la Virtus Camposanto, con gol partita siglato a fine primo tempo da Binini.

Nel prosieguo, dapprima un blitz esterno a Polinago (3-1) firmato Fiocchi, Buffagni e Puglisi, prima dell’1-0 del "Comunale" con ancora super Fiocchi protagonista.

Nei quarti, infine, un rotondo 4-0 alla Riese, travolta dalla doppietta di Fofana e dalle singole dei già citati Puglisi e Buffagni. La Coppa serve al Rolo anche per dimenticare le difficoltà del campionato, dove la squadra passata a fine novembre dalle mani di Frigieri a quelle di Cristiani, è solo undicesima, a +5 sulla zona playout.

Il kappao di domenica nel derby col Boretto ha confermato le difficoltà esterne (8 sconfitte in 12 match), ruolino nettamente diverso da quello casalingo, dove in 10 gare ci sono 5 vittorie, 4 pareggi ed una sola partita persa. Mancherà Tamagnini, squalificato, così come l’avversario Kamara.

Victor schiacciasassi. Il Victor San Marino è squadra costruita per vincere e lo sta dimostrando appieno nel girone B di Eccellenza, che comanda con 3 punti di vantaggio sul Russi e ben 7 sulla coppia Progesso-Sanpaimola, grazie anche ad un impressionante ruolino interno fatto di 10 vittorie in altrettanti match.

In gara secca, però, può succedere di tutto e nei turni precedenti, infatti, gli uomini di mister Cassiani hanno rischiato grosso in tre occasioni, visto che nel primo turno col Tropical, oltre che negli ottavi e nei quarti con Bakia Cesenatico e Cattolica, è servita l’appendice dei rigori per andare avanti.

Il giocatore più pericoloso è il navigato attaccante Ambrosini, classe 1986, autore di reti a grappoli in passato in D con le maglie di Forlì ed Imolese.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari si giocheranno i supplementari oltre, eventualmente, ai già citati calci di rigore; chi vince trova in finale una tra Nibbiano Valtidone e Massa Lombarda, di fronte alle 19 in terra modenese sul sintetico "Zanti" di San Michele.