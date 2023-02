Il Rolo accelera nella ripresa e ne segna due L’Arcetana sbaglia un rigore e perde

ROLO

2

ARCETANA

0

ROLO: Grigoli, Ranieri, Galli, Buffagni (46’ st Bagni), Maletti, Budriesi, Fiocchi, Faraci (10’ st Binini), Lotti (28’s t Annarumma), Lari, Puglisi (31’ st Napoli). A disp.: Tosi T., Tirelli, Scacchetti, Cavaliere, Fofana. All. Mazzocchi (Cristiani squalificato).

ARCETANA: Giaroli, Bonacini, Setti (30’ st Carpio), Cavazzoli, Canalini (35’ st Corradini S.), Foderaro (40’ st Monti), Sekyere, Cristiani, Davitti (39’ st Marino), Bernabei, Travagliati. A disp. Burani, Andreoli, De Martino, Pacella, Corradini F. All. Pivetti.

Arbitro: Frigo di Parma.

Reti: 10’ st Lotti, 45’ st Fiocchi.

Note: ammoniti Buffagni (R), Giaroli, Canalini e Bonacini (A).

Con due reti nella ripresa il Rolo si aggiudica il derby con l’Arcetana, conquistando tre punti d’oro. Masticano amaro gli ospiti, che al 20’ hanno l’occasione di passare in vantaggio su rigore, ma Grigoli vola per deviare la conclusione dagli 11 metri di Davitti. Al 10’ della ripresa i locali passano con un preciso contropiede orchestrato da Puglisi, la sfera arriva a Lotti che batte Giaroli in uscita. La reazione degli ospiti è tutta in due squilli di Travagliati e Bernabei, non concretizzati, e al 90’ arriva il definitivo 2-0: Napoli ispira Fiocchi, che supera anche Giaroli per depositare nella porta sguarnita.