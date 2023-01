Il Rolo deve arrendersi a Traversetolo

PICCARDO TRAVERSETOLO

1

ROLO

0

PICCARDO TRAVERSETOLO: Caccialupi, Galeotti (26’ st Truffelli), Lorusso, Laribi, Zuccolini, Dodi, Sane, Manghi (37’ st Maselli), Notari F., Rizzitelli, Solinas (47’ st Gianferrari). A disp. Aimi, Tagliapietra, Quenda, Gianini, Boselli, Rodriguez. All. Notari R.

ROLO: Grigoli, De Siati, Galli, Tamagnini (13’ st Lari), Maletti, Budriesi, Ranieri, Binini (37’ st Fofana), Napoli, Fiocchi (17’ st Puglisi), Buffagni. A disp. Tosi, Bagni, Tirelli, Scacchetti, Lotti, Cavaliere. All. Cristiani.

Arbitro: Maselli di Bologna.

Rete: 36’ st Notari F.

Note: ammoniti Tamagnini, Ranieri, Napoli e Manghi.

Rolo kappao nell’anticipo di Eccellenza.

La squadra di Cristiani gioca una buona gara, sfiorando il vantaggio in diverse occasioni, ma sia Maletti che Lari non riescono a trovare lo spiraglio per battere Caccialupi.

A 10’ dal termine arriva la beffa: su contropiede di Rizzetelli, Fabio Notari arriva puntuale ed insacca sotto la traversa la rete che decide la partita.