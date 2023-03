Il Rolo non si ferma più Affondato il Campagnola

CAMPAGNOLA

0

ROLO

1

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Errichiello, Messori (45’ st Catellani), Michelini, Camara, Minutolo, Calabretti (35’st Roversi), Riccò, Pivetti (1’st Alouan), Jorge Sgro, Odoro (37’ st Bellentani). A disp. Ripesi, Platani, Giovannini, Gigante, Spaggiari. All. Ferraboschi.

ROLO: Grigoli, Ranieri, Galli, Tamagnini, Maletti, Budriesi, Cavalieri (18’ st Annarumma), Faraci (1’ st Buffagni), Fiocchi, Lari, Puglisi (26’st Binini). A disp. Tosi, Bagni, Tirelli, Binini, Scacchetti, Napoli, Fofana. All. Cristiani.

Arbitro: Dallaga di Rovigo.

Reti: 11’ pt Maletti (R). Note: ammoniti Pugliesi, Galli, Tamagnini (R), Errichiello e Jorge Sgro (C).

Il derby di Eccellenza è appannaggio del Rolo, che passa di misura sul campo del Campagnola e centra la quarta vittoria consecutiva.

Al "Sabbadini" il primo tempo vede le due squadre affrontarsi a viso aperto e il gol arriva presto: Maletti, infatti, svetta su corner calciato da Lari e batte imparabilmente Stefanelli; i padroni di casa, feriti, provano a riaprirla subito ma Riccò, su azione susseguente ad un calcio di punizione di Jorge Sgro, viene frenato al momento di battere a rete dall’intervento di un difensore avversario; lo stesso Riccò non è fortunato quando una sua conclusione, anche per merito di una deviazione di un difensore, per poco non trafigge Grigoli.

Nella ripresa la contesa si fa molto fisica e le emozioni si diradano, coi portieri inoperosi e l’unico brivido di marca ospite con un tiro senza esito di Cavalieri.