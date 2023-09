Il Rolo parte bene, poi naufraga Sul finale si sveglia, ma è tardi

Zola Predosa

3

Rolo

2

ZOLA PREDOSA: Roccia, M. Marchesi, Vandelli, M. Marchesi (16’ st Cugino), Mannarino, Di Giulio, Rimondi (20’ st Laguzzi), Minelli (40’ st Baravelli), Tonelli, Andrejic (42’ st Oppi), Barbieri (7’ st Gamberini). A disposizione: Maiella, Fiore, Persona, Oulai. All.: Zecchi.

ROLO: Grigoli, Ranieri, Amedei (1’ st Fofana, 46’ st Minutolo), Faraci, Galli (1’ st Errichiello), Budriesi, Serroukh, Tamagnini, Fiocchi, Lari (21’ st Napoli), Buffagni. A disposizione: Panza, Scacchetti, Amura, Coviello, Lotti. All.: Ferraboschi.

Arbitro: Sponza di Modena.

Reti: 7’ pt Fiocchi (R), 10’ pt Tonelli (Z), 20’ pt Rimondi (Z), 44’ pt Tonelli (Z), 40’ st Serroukh (R).

Note: ammoniti: Barbieri (Z), Fiocchi (R).

Lo Zola Predosa batte per 3-2 il Rolo e raccoglie i primi tre punti in campionato. La partita inizia subito forte, col Rolo che dopo appena sette minuti trova la rete del gol. Fiocchi è bravo a ricevere spalle alla porta e, dopo un bel movimento a liberarsi, riesce a trafiggere la difesa avversaria con un tiro all’angolino basso. La reazione dello Zola non si fa attendere, su una punizione dal lato destro calciata da Barbieri, è Tonelli ad insaccare da pochi passi. Al 20’ Rimondi arriva sul fondo e, nel tentativo di realizzare un cross trova una traiettoria che beffa il portiere ospite colpendo il palo lontano e gonfiando la rete per il vantaggio locale. Sul finale del primo tempo è ancora lo Zola a trovare il gol: su una bella azione orchestrata è Vandelli che dal limite dell’area, fa partire un potente tiro rasoterra che trova la respinta del portiere avversario. Sul tap-in è Tonelli il più lesto di tutti: 3-1. Nella ripresa lo Zola va vicino al poker, ma a cinque minuti dal termine, il Rolo accorcia le distanze con un gol di Serroukh di testa, un cross proveniente dalla sinistra. Allo scadere ospiti vicini al pari, ma Roccia è miracoloso su Napoli.