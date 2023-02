Il Rolo parte forte, poi la capolista la ribalta con Delporto

ROLO: Grigoli, De Siati, Galli, Tamagnini, Maletti, Budriesi, Ranieri, Binini (17’st Buffagni), Fiocchi, Lari (40’st Napoli) Puglisi. A disp.: Tosi, Bagni, Tirelli, Scacchetti, Cavaliere, Lotti, Fofana. All.: Cristiani

BORGO SAN DONNINO: Monteverdi, Bisagni, Setti, Som, Lorenzani (34’st Donati), Bationi, Caniparoli (9’st Alfieri), Billone, Delporto (48’st Pedrazzi), Rossi, Ferretti. A disp.: Aimi, Ferri, Brunani, Azzali, Beduschi, Abelli. All.: Rastelli

Arbitro: Gippetto di Reggio

Reti: Puglisi (R) su rig. al 35’pt, Delporto (B) su rig. al 14’st e su rig. al 39’st.

Note: spettatori 100 circa. Ammoniti Rossi, Lari, Tamagnini, Grigoli, Puglisi, mister Cristiani, Galli, Fiocchi e Napoli.

Nonostante il vantaggio iniziale, il Rolo nella ripresa vede sfumare l’obiettibo di fermare la capolista: con una doppietta del bomber Delporto il Borgo San Donnino esulta e mantiene la vetta.

Tutte e tre le reti sono state segnate su calcio di rigore: prima non sbaglia Puglisi per i reggiani (mano di Billone), e nella ripresa e implacabile il numero 9 ospite Delporto (pari all’ora di gioco dopo aver subìto fallo da Grigoli e rigore decisivo, per fallo su Rossi, all’84’). Il Rolo ha il grande rammarico di aver preso una traversa con Lari (foto) sul punteggio di 1-1.